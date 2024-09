Cum se simte Mihai Albu la 6 luni după operația de cancer. Care este una dintre cele mai mari frici ale celebrului designer

Mihai Albu a făcut noi declarații după ce a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a prostatei! Iată care este starea lui de sănătate după jumătate de an de la nefericitul eveniment!

Mihai Albu trece printr-o perioadă a vieții extrem de dificlă după ce în urmă cu jumătate de an a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul prostatei.

Celebrul designer a primit diagnosticul dur de cancer, iar de atunci viața lui s-a schimbat.

Iată care este starea lui de sănătate actuală!

Cum se simte Mihai Albu la 6 luni după ce a fost operat de cancer

Imediat după ce intervenția chirurgicală a avut loc, Mihai Albu a început un proces de recuperare de care acum speră că va scăpa cât de curând.

Pentru un moment lucrurile par să meargă conform planului pentru că acesta se simte mai bine, s-a recuperat și chiar s-a și reîntors la muncă, scrie Can Can. De asemenea, designerul s-a putut relaxa și într-un concediu, mai ales că nu și-a dorit să se suprasolicite la job.

Cu toate că lucrurile se îndreaptă spre bine, Mihai Albu are anumite temeri care nu îi dau pace.

Pentru a se asigura că totul este sub control și că boala nu recidivează, fostul soț al Iuliei Albu merge periodic din 3 în 3 luni să facă un set de analize medicale.

Bărbatul speră de fiecare dată ca rezultatele să fie unele bune pentru a nu fi nevoit să reînceapă tratamentul oncologic.

Se pare că teama lui cea mai mare ar fi legat de acest aspect pentru că nu își dorește să mai treacă printr-o astfel de experiență atât de chinuitoare.

„Sunt ok acum. Zilele acestea trebuie să fac niște analize. Sper să iasă bine, să nu trebuiască să urmez vreun tratament oncologic. Sper din tot sufletul!

Acum sunt ok, chiar am avut o vară frumoasă, plină. Am avut și concediu, am și lucrat. Am revenit de ceva vreme la serviciu și merge totul foarte bine. Mă obișnuiesc cu gândul acesta că din trei în trei luni trebuie să fac o anumită analiză care dacă nu va ieși cum trebuie, va trebui să urmez un tratament destul de agresiv. Sper să nu se ajungă acolo”, a precizat Mihai Albu, potrivit WOWbiz.ro, citat de sursa menționată anterior.

Deși este o perioadă extrem de grea, designerul gândește pozitiv și încearcă să vadă partea bună a vieții, mai ales că o are alături în lupta cu cancerul pe partenera sa care este de profesie medic.

„Relația cu iubita mea este foarte bună, este alături de mine, ne înțelegem bine, mă susține și o susțin reciproc, chiar nu sunt probleme în privința noastră” a mai povestit acesta pentru Click în trecut.

De asemenea, un alt motiv pentru care Mihai Albu rămâne cu o gândire pozitivă este Mikaela, fiica sa pe care o are împreună cu Iulia Albu, care a trecut într-o nouă etapă a vieții, și anume, viața de liceu.

