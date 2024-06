Fiica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu a participat la banchetul clasei a VIII-a. Mikaela a strălucit la petrecerea de final de an școlar.

Mikaela Albu a absolvit clasa a VIII-a. Adolescenta a participat la banchet, unde a avut o ținută care a tras toate privirile. Adolescenta le calcă pe urme părinților.

Citește și: Ce mesaj a publicat Iulia Albu după ce fostul ei soț a anunțat că suferă de cancer. „Dragostea, puterea de a lupta...”

Cum a arătat Mikaela, fiica Iuliei Albu, la banchet. Mama sa i-a împrumutat pantofii: „M-am simțit ca o prințesă”

Fiica Iuliei Albu a apelat la ajutorul criticului de modă pentru a se pregăti pentru evenimentul de la finalul ciclului gimnazial.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Iulia Albu și-a implicat fiica în afacerile de familie. La doar 14 ani urmează să facă un pas important

Mikaela a strălucit la evenimentul pentru care s-a pregătit intens. aceasta a purtat o rochie portocalie scurtă, brodată cu fir argintiu, pe care a accesorizat-o cu pantofii mamei sale, de la Valentino, de culoare roșie.

Fiica criticului de modă a primit bijuteriile pentru banchet tot de la mama sa.

Nu doar Iulia Albu a contribuit la ținuta fiicei sale, ci și Mihai Albu. Designerul i-a dăruit fiicei sale o geantă care a complimentat de minune ținuta aleasă.

Citește și: Adevărul despre relația dintre Mike si fiica Iuliei Albu. Imaginile care arată cum se înțeleg Mikaela și iubitul mamei sale

Mikaela a ales și un machiaj subtil, care să-i scoată în evidență frumusețea naturală. La doar 14 ani, aceasta știe deja ce i se potrivești și, mai ales, cum să se poarte cu încredere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„And it went like this… a fost o seară pe care nu o voi uita prea curând☺️

Am legat prietenii pentru o viață și am învățat să îmi întind aripile către viitor. Indiferent de ce va urma de acum înainte, vă mulțumesc tuturor ❤️Am învățat multe de la voi și împreună cu voi❤️

Începem un nou capitol 🌞🌪️

Promoția 2024 a Școlii Titu Maiorescu, let’s do this!

MIKA ♥️

Citește și: Mihai Albu, detalii despre viitoarea sa soție. Ce spune fostul soț al Iuliei Albu despre viața amoroasă

Îți mulțumesc, mami, pentru cea mai frumoasă rochie și bijuterii, m-am simțit ca o 👸🏼

Mulțumesc pentru pantofii tăi Valentino pe care mi-am dorit mereu să îi port măcar o seară,

Mulțumesc Cătălina și Andreea

Și mulțumesc, tati, pentru geanta asortată perfect la ținuta mea ❤️

Vă iubesc ❤️” a fost mesajul postat de Mikaela pe contul său de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum se simte Mihai Albu la o lună de la operație. Designerul suferă de cancer

Mikaela urmează acum să dea examenul național pentru a intra la liceu. Fiica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu a moștenit pasiunea pentru modă de la părinții săi.

Deși și-a exprimat dorința de a i se alătura mamei la evenimentele mondene, Iulia Albu consideră că este încă mică pentru asta: „Vom găsi momentul, în principiu să nu fie un eveniment atât de aglomerat și să fie un eveniment în aer liber”, declară criticul de modă, conform unei surse.