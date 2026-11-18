De ce se produc atât de multe cutremure în România și ce face zona Vrancea atât de activă seismic? Explicațiile cercetătorilor despre mișcările tectonice și riscul seismic din țara noastră.

De ce se produc cutremure în România. Ce se întâmplă în zona Vrancea și de ce țara noastră este activă seismic | Profimediaimages.ro

România se numără printre țările europene cu activitate seismică importantă, iar cele mai puternice cutremure își au originea, de regulă, în zona Vrancea.

Fenomenul are legătură cu structura scoarței terestre și cu mișcările unor blocuri tectonice aflate în adâncul Pământului. De ce România este activă seismic și ce se întâmplă în zona Vrancea.

De ce se produc cutremure în România. Ce se întâmplă în zona Vrancea și de ce țara noastră este activă seismic

România se află într-o regiune cu activitate seismică importantă, iar cele mai puternice cutremure produse la noi au epicentrul, de regulă, în zona Vrancea.

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Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), zona Vrancea se află la contactul a trei unități tectonice: placa Est-Europeană și subplăcile Intra-Alpină și Moesică. Aici se produc cutremure la adâncimi cuprinse, în general, între 60 și 200 de kilometri. Acestea pot fi resimțite pe suprafețe mari, inclusiv în București și în alte regiuni aflate la distanță de epicentru.

Cutremurele apar atunci când rocile din interiorul Pământului acumulează tensiuni și se rup sau se deplasează de-a lungul unor falii. Energia eliberată se propagă sub formă de unde seismice, care provoacă mișcarea solului.

România nu are însă o singură zonă seismică. Pe lângă Vrancea, există și alte regiuni active, precum Făgăraș-Câmpulung, Banat, Crișana-Maramureș și zona Olteniei. Acestea produc, în general, cutremure mai mici, cu efecte mai ales locale.

Potrivit INFP, particularitatea zonei Vrancea este concentrarea cutremurelor puternice într-un volum relativ restrâns, aflat la adâncime. Din acest motiv, seismele vrâncene pot afecta mai mult de o regiune a țării.

De altfel, România a înregistrat de-a lungul timpului mai multe cutremure majore. Printre cele mai puternice se numără seismul din 1940, cu magnitudinea de 7,7, și cel din 1977, cu magnitudinea de 7,4.

Când ar putea avea loc următorul cutremur puternic în Vrancea

Directorul INFP a vorbit și despre frecvența cutremurelor cu magnitudini de peste 5,5 produse în zona Vrancea. Acesta a amintit că seisme cu magnitudini apropiate au avut loc în 2022 și 2024, înaintea celui din 18 noiembrie 2026.

„Ultimul cutremur care s-a produs înaintea acestuia, cu magnitudine similară, a fost în 2024, cu magnitudine de 5,6, în 2022 și există așa un fel de periodicitate, dar nu declarată, că la 2 ani sunt cutremure cu magnitudini peste 5,5, în jur de 6 grade”, a spus directorul INFP pentru România TV.

Așadar, potrivit observației prezentate de directorul INFP, cutremurele cu magnitudini de peste 5,5 grade s-au produs la intervale de aproximativ doi ani în ultima perioadă. Totuși, acesta a precizat că nu este vorba despre o periodicitate declarată.

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