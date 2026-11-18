O crăpătură apărută la un bloc din Sectorul 1 al Capitalei a atras atenția după cutremurul de 5,7 grade din România. Cât de gravă este situația.

Un bloc din Sectorul 1 a crăpat după cutremurul de 5,7 grade. Cât de gravă este situația | facebook

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 grade, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, a readus în atenție starea clădirilor din București. La un bloc din Sectorul 1 a fost observată o crăpătură pe fațadă.

Un bloc din Sectorul 1 a crăpat după cutremurul de 5,7 grade. Cât de gravă este situația

O filmare apărută pe un grup al locatarilor din Sectorul 1 a stârnit îngrijorare după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 grade produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Imaginile surprind o crăpătură vizibilă la un imobil de pe strada Gării de Nord nr. 6-8 din București.

Fotografiile și filmarea au atras numeroase comentarii din partea celor care locuiesc în zonă. Unii susțin că blocul are probleme mai vechi și că ar fi fost încadrat în risc seismic încă din anii '90. Alții atrag atenția că fisura observată ar putea reprezenta rostul de dilatare dintre două clădiri.

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„Blocul ăla este în risc seismic din 1990.....avea bulină acum mulți ani”, a scris o persoană.

Un alt comentariu este și mai îngrijorător: „Blocurile acelea sunt în pericol de prăbușire!”

Există însă și o altă explicație pentru crăpătura care apare în imagini. Un locuitor susține că aceasta ar putea fi, de fapt, rostul de dilatare dintre clădiri.

„Acolo este rostul de dilatare între clădiri. Plus că cele din zona aia cred că toate ar trebui expertizate și sigur au grad 1”, a comentat acesta.

Cutremurul din România a declanșat alerte pe telefoane înainte ca pământul să se zguduie

Cutremurul resimțit în România a declanșat alerte pe telefoanele Android cu câteva secunde înainte de seism. Sistemul Android Earthquake Alerts, dezvoltat de Google, poate detecta activitatea seismică folosind senzorii telefoanelor și poate avertiza utilizatorii înainte de sosirea undelor puternice.

Alerta a fost emisă la ora 2:48 și anunța un cutremur cu magnitudinea estimată la 6 grade pe scara Richter, potrivit Go4IT.ro. Datele seismologice ulterioare au indicat o magnitudine de 5,7.

Sistemul care a trimis notificările este un serviciu gratuit, disponibil pe telefoanele cu sistem de operare Android. Acesta este dezvoltat de Google și funcționează prin intermediul serviciilor Google Play.

Rolul său este de a detecta activitatea seismică și de a avertiza utilizatorii aflați în zonele care pot fi afectate. În anumite situații, alerta poate ajunge pe telefon cu câteva secunde înainte ca mișcările puternice ale pământului să fie resimțite.

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