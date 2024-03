Doi tineri au decis să cumpere cea mai urâtă casă pe care au găsit-o! Ce a urmat după ce s-au mutat în ea

După ce au cumpărat cea mai urâtă casă de pe stradă, cei doi au avut parte de o schimbare radicală în viață. Iată ce s-a întâmplat cu cei doi, dar și cu locuința pe care au ales-o.

Lizzy și soțul ei, Phil, au căutat mult timp o locuință pe care să o cumpere și să se mute în ea. Cu toate că au existat zeci de variante din care să aleagă, cei doi soți s-au decis asupra celei mai urâte locuințe de pe strada pe care și-o doreau.

După ce achiziția a avut loc, soții din Marea Britanie au avut parte de o întreagă aventură.

Iată ce s-a întâmplat cu cei doi și cu cea mai urâtă casă pe care au cumpărat-o.

Au cumpărat cea mai urâtă casă pe care au găsit-o!

În anul 2014 cei doi soți britanici au achiziționat o casă din St. Albans, Hertfordshire despre care niciodată nu își imaginau că astăzi va arăta astfel.

Pentru că locuința era plină de găuri în tavan, de ciuperci, mucegaiuri și alte plante moarte, aceștia au numit-o ca fiind „cea mai urâtă casă de pe stradă”. În locuința respectivă nu mai locuise nimeni din anul 2010, iar totul devenise un adevărat focar de infecție.

Cu toate acestea, Lizzy și Phil Williams au crezut că pot tranforma acea casă în ceva cu adevărat uimitor și tocmai de aceea au luat decizia de a investi o sumă uriașă în valoare de 150 000 de lire sterline.

Renovările au durat aproape 10 ani, acestea terminându-se în luna septembrie a anului trecut, dar totul a meritat pentru că acum casa arată ca în filme, iar prețul ei aproape că s-a dublat.

Soții au trecut de asemenea, printr-o transformare totală în tot acest timp pentru că au învățat extrem de multe lucruri ce țin de domeniul renovărilor și de bricolaj. Faptul că ei și-au dorit să contribuie la îmbunătățirea locuinței i-a ajutat enorm să se dezvolte pe plan profesional chiar dacă acest domeniu nu era pentru ei până atunci.

Lizzy și Phil au învățat pas cu pas bricolaj urmând tutoriale încărcate pe YouTube și astfel au reușit să aducă locuința în punctul în care se află astăzi. Cei doi estimează că au reușit să economisească aproximativ 200 000 de lire sterline prin faptul că au făcut ei aproape tot, de la instalații sanitare, electrice, până la instalarea unei bucătării și construirea unei piscine.

Casa lor este transformată în totalitate acum, mai ales după ce au apelat la constructori pentru a înlocui acoperișul de care ei nu s-au putut ocupa.

„Phil este foarte concentrat asupra detaliilor - absoarbe informații foarte bine. (...) Am folosit o mulțime de forumuri online pentru a ne ajuta - ne uitam și la videoclipuri de pe YouTube. (...) Ne-am sprijinit pe prieteni și familie pentru a ne ajuta și a le cere sfaturi despre cum să abordăm situațiile” a povestit Lizzy pentru Dailymail.

„Ne punem inima și sufletul în casă – faptul că am făcut o mare parte din renovare singuri face casa noastră cu adevărat specială (...) Am amenajat camera din față drept dormitor și apoi am avut un dormitor din spate pe care l-am folosit ca cameră de zi. (...) Peste tot unde lucram – am locuit în acele camere timp de un an. (...) Am transformat garajul în patru încăperi pe care le folosim ca debara, toaletă, birou și încăpere.”

Transformarea pe care a suferit-o locuința a costat enorm. Pe lângă suma inițială de 150 000 de lire sterline, cuplul a cheltuit și cele 40 000 de lire economisite de-a lungul anilor. Surprinzător chiar și pentru ei a fost faptul că au fost nevoiți să se și împrumute pentru a duce planul la bun sfârșit.

Iată cum arată casa acum:

