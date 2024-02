O femeie a instalat o cameră ascunsă în bucătărie și a făcut o descoperire înfiorătoare. Ce îi punea soțul în băutură

O femeie din Texas susține că a fost otrăvită de soțul ei în timp ce era însărcinată. Ea a rămas terifiată când a aflat adevărul în urma vizionării imaginilor surprinse de o cameră pe care o instalase în bucătărie.

Catherine Herring, o femeie din Texas, a instalat mai multe camere de supraveghere în casă și a rămas terifiată după ce a văzut pe una dintre ele ce îi punea soțul ei, Mason Herring, în băutură. Evenimentele au avut loc în martie 2022, iar la acea vreme cei doi soți întâmpinau probleme și participau la ședințe de consiliere pentru cupluri, potrivit thedailybeast.com.

Citește și: Un bărbat s-a cazat într-o cameră de hotel și a descoperit în șifonier o ușă secretă către o cameră ascunsă. Peste ce a dat

O femeie a instalat o cameră ascunsă în bucătărie și a descoperit că soțul ei o otrăvește

Catherine susține că lucrurile au început să ia o întorsătură sumbră în momentul în care i-a spus soțului ei că este însărcinată pentru a treia oară. Atunci, bărbatul ar fi avut o „reacție negativă”.

Ulterior, femeia a sesizat că bărbatul a devenit mult mai atent cu ea. Acesta nu doar că o încuraja să bea mai multă apă, dar îi aducea chiar el micul dejun la pat. Însă, la un moment dat, după ce a consumat băutura adusă, Catherine a început să se simtă rău și să sângereze, ajungând de urgență la spital.

În acel moment, femeia a devenit tot mai convinsă că bărbatul încearcă să o otrăvească, astfel că a început să adune dovezi. Astfel, a instalat în casă camere video, iar, câteva zile mai târziu, l-a surprins pe acesta cu o pungă din plastic plină cu pulbere albă pe care a golit-o în băutura ei.

Catherine s-a dus imediat la Departamentul de Poliție din Houston pentru a vorbi despre suspiciunile ei, dar a durat aproape o lună până la arestarea soțului ei. Din fericire, femeia nu a pierdut copilul, dar fiica lor s-a născut cu zece săptămâni mai devreme și a trebuit să stea șapte săptămâni la incubator.

Catherine a mai precizat că fetița, care acum are un an, are întârzieri de dezvoltare, folosește o sondă pentru a mânca și face terapie de opt ori pe săptămână, potrivit sursei citate mai sus.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței

Bărbatul a pledat vinovat pentru otrăvirea partenerei sale și a fost condamnat la 180 de zile de închisoare. Catherine este de părere că pedeapsa este mult prea mică, fiind convinsă că soțul ei a încercat să o otrăvească de mai multe ori.

„Am vrut cu disperare să mă înșel. Am vrut să existe o altă explicație, pentru că acesta este soțul tău pe care îl iubești, îl adori și cu care ai copii. Dar instinctul meu mi-a spus: <<Ceva nu e în regulă, trebuie să mă protejez. Și trebuie doar să mă asigur că nu știe că bănuiesc ceva>>. Chiar am simțit că acesta era singurul mod în care puteam aduna dovezi.”, a declarat ea, potrivit thedailybeast.com.

Pe lângă cele 180 de zile de închisoare, bărbatului i s-a interzis ca timp de zece ani să o contacteze pe Catherine și pe fiica lor cea mai mică. După ce l-a acuzat pe soț că a încercat de șapte ori să îi omoare copilul nenăscut, Catherine a spus: „O sută optzeci de zile — sunt mai puțin de 26 de zile pentru fiecare tentativă pe care a avut-o”, completând că statul Texas „tratează bărbații și femeile în mod diferit” atunci când vine vorba de subiectul avortului, dar speră să atragă atenția și să schimbe ceva cu povestea ei, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Un bărbat s-a dus într-o fermă de pești și a filmat cu camera ascunsă. A tresărit când a văzut ce e sub apă