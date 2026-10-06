Giovanni Colle, un tânăr de doar 21 de ani, a fost condus luni pe ultimul drum, după ce a murit în urma unor complicații apărute după o înțepătură de țânțar.

Giovanni avea doar 21 de ani și a murit după o înțepătură de țânțar. Ce s-a întâmplat cu tânărul italian | captura instagram/facebook

Giovanni, cunoscut de apropiați drept „Gio”, era imunodeprimat, iar starea sa de sănătate s-a agravat rapid. Potrivit Corriere della Sera, tânărul a fost internat la spitalul Ca’ Foncello din Treviso, unde medicii au încercat să îi salveze viața.

Giovanni avea doar 21 de ani și a murit după o înțepătură de țânțar

Funeraliile au avut loc la ora 16.00, la Pieve di Sant’Eulalia, în Borso del Grappa, unde familia, prietenii și comunitatea locală i-au adus un ultim omagiu. Sky TG24 relatează că înțepătura de țânțar a fost descrisă de Fabio Buzziol, directorul sportiv al Sci Club Cornuda, drept factorul declanșator al agravării stării sale.

Giovanni, pasionat de schi și karting

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Viața lui Giovanni era strâns legată de sport. Iarna era prezent pe pârtiile de schi, iar vara își dedica timpul kartingului. Potrivit publicației Open, tânărul făcea parte de aproximativ șase ani din Sci Club Cornuda și se pregătea în această perioadă pentru noul sezon.

Cei din club îl descriu drept un tânăr modest, serios, educat și mereu dispus să-i ajute pe ceilalți. Fabio Buzziol a vorbit despre „un băiat de aur” și despre șocul provocat de dispariția sa.

„Vestea dispariției lui Gio este pentru noi o durere de nedescris. A fost ca un fulger venit din senin, care ne-a șocat profund”, a declarat Buzziol, citat de Sky TG24.

Și președintele clubului, Fabio Fort, l-a descris pe Giovanni ca pe un tânăr politicos, disponibil și gata să dea o mână de ajutor. În timpul cantonamentelor și al antrenamentelor, acesta se integra inclusiv în grupurile celor mai tineri și participa activ la organizarea activităților.

O înțepătură care a dus la o tragedie

Potrivit Tribuna di Treviso, Giovanni suferea de imunodepresie, iar organismul său nu a reușit să depășească această complicație. Publicația precizează că, potrivit informațiilor transmise familiei, înțepătura insectei ar fi declanșat deteriorarea rapidă a stării sale de sănătate.

Un specialist citat de Corriere della Sera, Saverio Parisi, profesor de boli infecțioase la Universitatea din Padova și director al secției de boli infecțioase de la Ca’ Foncello, a explicat că o înțepătură de țânțar poate, în anumite situații, să aibă consecințe grave. Medicul a atras însă atenția că, în cazul unor boli precum dengue sau chikungunya, infecția este de regulă contractată în străinătate și manifestată după revenirea în Italia.

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După terminarea liceului, Giovanni începuse să lucreze la o companie din Bassano del Grappa, aceeași la care lucra și tatăl său, Paolo.

A lăsat în urmă mama, Patrizia, tatăl, Paolo, și logodnica sa, Arianna. Comunitățile din Borso del Grappa, Bassano del Grappa și Cornuda s-au unit în jurul familiei pentru ultimul său drum.

Pentru cei care l-au cunoscut, Giovanni Colle rămâne „Gio”, tânărul cu suflet bun, pasionat de schi și motoare, a cărui viață s-a încheiat fulgerător, la doar 21 de ani.