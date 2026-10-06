România se confruntă cu diferențe uriașe între temperaturile de zi și cele de noapte. În unele regiuni, contrastul termic poate depăși 20 de grade.

Dimineți reci și după-amiezi cu temperaturi de vară în România. Unde vor fi diferențe de peste 20 de grade în aceeași zi | Shutterstock

România traversează în primele zile ale acestei săptămâni un episod cu diferențe foarte mari între temperaturile din timpul zilei și cele înregistrate noaptea și dimineața. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 5-18 octombrie, vremea se menține caldă în mai multe regiuni, însă nopțile și diminețile rămân reci.

Vremea se schimbă radical în România

Astfel, în anumite zone, temperaturile din timpul zilei ajung la valori specifice mai degrabă sfârșitului de vară, în timp ce în orele reci termometrele coboară considerabil. Cel mai puternic contrast este prognozat în Transilvania, unde diferența dintre minime și maxime poate depăși 20 de grade.

Diferențe de peste 20 de grade în Transilvania

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În Transilvania, în perioada 5-9 octombrie, ANM estimează temperaturi maxime medii cuprinse între 21 și 25 de grade Celsius. În același timp, temperaturile minime medii se vor situa între 3 și 5 grade.

Asta înseamnă că, în funcție de zi și de localitate, diferența dintre cea mai rece perioadă a zilei și valorile de la orele amiezii poate trece de 20 de grade. Spre exemplu, într-o zonă în care se ating 25 de grade ziua și doar 3 grade în orele reci, amplitudinea termică ajunge la 22 de grade.

La finalul primei săptămâni este prognozată o răcire, iar pentru 11 octombrie temperaturile maxime medii pot coborî la 18-19 grade.

În Banat, temperaturile oscilează puternic

Un contrast termic important apare și în Banat. În perioada 5-8 octombrie, maximele vor ajunge, în general, la 25-28 de grade, în timp ce minimele din primele nopți se vor situa în jurul valorii de 6 grade, relatează Agerpres.

Prin urmare, între temperaturile din timpul zilei și cele din orele reci pot exista diferențe de aproximativ 20 de grade sau chiar mai mari. Din 9 și 10 octombrie este estimată o răcire, cu maxime care pot coborî spre 20 de grade.

Și în Crișana primele zile ale săptămânii vin cu temperaturi ridicate. Maximele ajung până la 25-28 de grade, în timp ce minimele se mențin la 6-8 grade. Ulterior, vremea se va răci treptat.

Cum va fi vremea în Muntenia și Moldova

Muntenia are parte, la rândul ei, de dimineți reci în raport cu temperaturile de peste zi. La începutul intervalului, maximele se situează în jurul valorii de 24 de grade, în timp ce minimele pot coborî la aproximativ 5-6 grade.

În Moldova, temperaturile maxime sunt estimate la 22-24 de grade în perioada 5-9 octombrie, în timp ce minimele se vor situa între 6 și 8 grade. Și aici contrastul dintre zi și noapte este pronunțat.

Bucureștiul, temperaturi de până la 26 de grade ziua

Capitala nu face excepție de la acest tipar. Pentru marți, 6 octombrie, ANM indică o temperatură maximă de 25-26 de grade și o minimă de 5-8 grade. În aceste condiții, diferența dintre valorile termice poate ajunge la aproximativ 20 de grade.

Vremea va rămâne caldă în București și în următoarele zile, cu maxime de până la 27 de grade. Răcirea este așteptată spre weekend, când temperaturile maxime ar urma să coboare în jurul valorii de 20 de grade.

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Când vine schimbarea majoră de temperaturi

Vremea caldă nu se va menține la aceleași valori pe tot parcursul intervalului analizat de ANM. În mai multe regiuni este prognozată o răcire spre finalul primei săptămâni, după care temperaturile se vor menține, în general, peste sau în apropierea valorilor normale pentru această perioadă.

Ploile nu reprezintă principalul fenomen în primele zile, însă probabilitatea de precipitații crește în anumite regiuni spre 9-11 octombrie și, ulterior, în cea de-a doua săptămână a intervalului.