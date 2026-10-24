Guvernul britanic cere populației rezerve de hrană și apă pentru trei zile. Pentru ce situații de urgență se pregătește

Guvernul britanic recomandă rezerve de apă și hrană pentru trei zile. Ce situații de urgență sunt luate în calcul și ce trebuie să conțină kitul.

Guvernul Marii Britanii le recomandă cetățenilor să aibă permanent în locuințe rezerve de apă și alimente pentru cel puțin trei zile. Măsura face parte dintr-o nouă campanie națională de pregătire pentru situații de urgență, lansată pe 22 octombrie 2026. Autoritățile au explicat ce riscuri iau în calcul și ce produse ar trebui să existe în fiecare gospodărie.

Autoritățile britanice au lansat un apel către populație să se pregătească pentru eventuale situații de urgență care ar putea afecta funcționarea serviciilor esențiale. Cetățenii sunt sfătuiți să păstreze în locuințe suficiente alimente neperisabile, apă îmbuteliată și alte produse de strictă necesitate pentru o perioadă de minimum 72 de ore. Recomandările au fost prezentate oficial pe 22 octombrie 2026, odată cu lansarea campaniei naționale „Be Ready”.

Potrivit informațiilor publicate de Guvernul britanic, campania se va desfășura pe parcursul a trei ani și urmărește creșterea capacității populației de a face față unor situații neprevăzute.

Guvernul britanic le cere cetățenilor să aibă rezerve pentru trei zile. Ce situații de urgență sunt luate în calcul

Noua campanie vine în contextul preocupărilor autorităților privind vulnerabilitatea infrastructurii și posibilitatea întreruperii unor servicii de care populația depinde zilnic.

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Conform www.gov.uk, recomandările vizează pregătirea pentru situații precum furtunile puternice, inundațiile și alte fenomene meteorologice extreme care pot afecta alimentarea cu energie electrică, apă sau funcționarea rețelelor de comunicații.

Guvernul britanic a amintit că furtunile din iarna trecută și incendiile de vegetație din vara anului 2026 au demonstrat cât de repede pot fi perturbate serviciile esențiale.

În asemenea situații, gospodăriile ar putea rămâne temporar fără electricitate, apă curentă, semnal telefonic sau acces la internet.

Recomandările urmăresc ca populația să poată face față primelor trei zile ale unei situații de urgență, până când serviciile sunt restabilite sau ajutorul ajunge la persoanele afectate. Autoritățile au precizat că pregătirea gospodăriilor poate reduce presiunea asupra serviciilor de intervenție, permițând echipelor de urgență să acorde prioritate persoanelor vulnerabile.

Ce alimente și câtă apă trebuie să aibă britanicii în casă

Una dintre cele mai importante recomandări ale campaniei „Be Ready” este păstrarea unei cantități suficiente de apă potabilă.

Conform www.beready.campaign.gov.uk, autoritățile recomandă aproximativ trei litri de apă pentru fiecare persoană, pe zi, exclusiv pentru băut. Pentru o perioadă de trei zile, acest lucru înseamnă cel puțin nouă litri de apă potabilă pentru fiecare membru al familiei.

Cantitatea necesară poate fi mai mare dacă apa trebuie folosită și pentru gătit, igienă sau îngrijirea unor persoane cu nevoi speciale.

În privința alimentelor, britanicii sunt sfătuiți să păstreze produse care au un termen de valabilitate îndelungat și care nu necesită refrigerare sau preparare termică.

Printre exemplele oferite de autorități se numără:

• conservele de carne, pește și legume;

• fructele uscate;

• nucile și alte alimente care pot fi consumate fără preparare;

• produsele neperisabile pe care membrii familiei le consumă în mod obișnuit.

Guvernul recomandă ca aceste rezerve să fie alcătuite treptat, fără cumpărături excesive sau cheltuieli importante făcute într-o singură zi.

Ce trebuie să conțină kitul de urgență recomandat de autoritățile britanice

Pe lângă apă și alimente, campania oficială include o listă de obiecte considerate utile în cazul unei întreruperi prelungite a serviciilor esențiale.

Conform www.beready.campaign.gov.uk, autoritățile recomandă ca gospodăriile să aibă la îndemână o lanternă și baterii de rezervă.

De asemenea, este util un radio FM alimentat cu baterii sau cu mecanism manual, pentru a putea urmări informațiile oficiale în situația în care internetul și electricitatea nu mai funcționează.

O baterie externă încărcată poate ajuta la alimentarea telefonului mobil sau a unor dispozitive medicale compatibile. Lista include și pături, saci de dormit ori haine groase, deoarece locuințele se pot răci rapid în cazul unei întreruperi a încălzirii.

Autoritățile recomandă și păstrarea unei truse de prim ajutor, a medicamentelor necesare, precum și a produselor de igienă. Un alt sfat este ca oamenii să aibă o sumă de bani în numerar, inclusiv bancnote de valori mici și monede. Explicația este că, în cazul unor întreruperi ale serviciilor electronice, plățile cu cardul sau retragerile de la bancomate ar putea deveni temporar indisponibile.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să păstreze copii ale documentelor importante și să noteze pe hârtie numerele de telefon de care ar putea avea nevoie. Familiile cu copii mici trebuie să țină cont și de necesarul de lapte praf, scutece și alte produse specifice.

Pentru persoanele care au animale de companie, recomandările includ rezerve de hrană și apă destinate acestora.

De ce a lansat Marea Britanie această campanie în octombrie 2026

Guvernul britanic a explicat că inițiativa urmărește îmbunătățirea capacității țării de a face față unor situații de criză.

Conform www.gov.uk, noua campanie a fost concepută după consultări cu alte state europene care promovează deja pregătirea populației pentru perioade de aproximativ 72 de ore. Printre țările menționate oficial se numără Franța, Irlanda și Țările de Jos.

Recomandările nu au fost lansate în urma unei amenințări iminente

Deși mesajul Guvernului britanic a atras atenția presei internaționale, autoritățile nu au anunțat că populația s-ar confrunta cu o situație de urgență iminentă.

Campania „Be Ready” are un caracter preventiv și urmărește pregătirea pentru mai multe tipuri de incidente care pot perturba viața de zi cu zi. În declarațiile prezentate de presa britanică, oficialii au menționat inclusiv riscurile asociate atacurilor cibernetice și întreruperilor lanțurilor de aprovizionare.

Conform www.gov.uk, obiectivul principal este ca gospodăriile să poată gestiona mai bine primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Guvernul britanic precizează că recomandările trebuie adaptate posibilităților fiecărei familii și că nu toate gospodăriile vor putea respecta integral lista.

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