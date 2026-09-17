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Alimente pe care este bine să le ai în casă în cazul unei situații de urgență. Rezistă mult și sunt sățioase

Câteva alimente de bază cu termen lung de valabilitate pot face ca întreruperile de curent, furtunile sau situațiile de urgență să fie mult mai ușor de gestionat. Orezul, fasolea uscată, conservele, untul de arahide, mierea, laptele praf, pastele și uleiul de gătit se păstrează bine și pot ajuta la prepararea unor mese simple și sățioase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 11:18 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 11:25
Alimente pe care este bine să le ai în casă în cazul unei situații de urgență | Shutterstock
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Unele produse, precum orezul alb și mierea păstrate corespunzător, pot rezista ani de zile, în timp ce altele, cum ar fi uleiul de gătit, ar trebui înlocuite periodic, deoarece pot deveni râncede în timp.

Depozitarea alimentelor de urgență nu înseamnă cumpărături făcute în momente de panică, ci pur și simplu păstrarea unei rezerve practice de alimente pentru orice eventualitate.

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Ce alimente pentru situații de urgență să păstrezi în cămară

Există numeroase alimente care pot fi depozitate pentru perioade lungi, potrivit realsimple.com.

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Unt de arahide

O sursă excelentă de energie, untul de arahide este bogat în grăsimi sănătoase și proteine. Cu excepția cazului în care borcanul indică altceva, nu este necesar să îl păstrezi la frigider după deschidere.

Nuci și semințe

Fă-ți provizii din aceste alimente bogate în energie deoarece sunt hrănitoare și ușor de consumat ca gustare. Alege recipiente ambalate în vid, care împiedică oxidarea nucilor și le ajută să își păstreze prospețimea.

Batoane de granola și batoane energizante

Sănătoase și sățioase, aceste gustări ușor de transportat rămân, de obicei, proaspete timp de cel puțin șase luni. În plus, sunt o sursă excelentă de carbohidrați. „Poți obține mai multă energie din carbohidrați fără să consumi cantități foarte mari de mâncare”, spune Andress.

Fructe uscate (precum caisele și stafidele)

În lipsa fructelor proaspete, aceste gustări sănătoase oferă potasiu și fibre alimentare. „Fructele uscate îți oferă o cantitate semnificativă de nutrienți și calorii”, spune Swanson.

Ton, somon, carne de pui sau curcan la conservă

În general, conservele de carne pot fi păstrate în cămară cel puțin doi ani și oferă proteine esențiale. În plus, pachetele sigilate în vid pot fi foarte utile dacă nu ai la dispoziție un deschizător de conserve.

Legume la conservă (precum fasolea verde, morcovii și mazărea)

Atunci când legumele proaspete nu sunt o opțiune, variantele la conservă îți pot oferi nutrienți esențiali, fiind o alegere potrivită pentru situații de urgență, inclusiv în cazul unor dezastre naturale.

Conservele de năut, fasole neagră, fasole albă și alte tipuri de fasole oferă proteine, fibre, potasiu și fier. Le poți consuma direct din conservă, dacă nu ai posibilitatea să le gătești sau să le încălzești.

Paste uscate și sosuri pentru paste

Pastele sunt sățioase, iar pastele uscate și sosurile la borcan pot fi păstrate în cămară timp de mai multe luni. Dacă cineva din familie are restricții alimentare, poți alege paste fără gluten sau paste preparate din năut ori din alte ingrediente alternative.

Quinoa sau orez brun

Quinoa și orezul brun sunt cereale integrale bogate în nutrienți – inclusiv fibre, proteine și carbohidrați complecși – și sunt ușor de depozitat. Împreună cu legumele la conservă menționate mai sus, poți prepara rapid o masă consistentă. În plus, nu trebuie să îți faci griji că se vor strica rapid, deoarece pot rezista ani întregi în cămară.

Lapte praf

Aproape toate produsele lactate necesită refrigerare, așa că laptele praf poate fi o alternativă utilă și o sursă bună de calciu și vitamina D atunci când laptele proaspăt nu este disponibil.

Ovăz

Ovăzul este util în situații de urgență deoarece este hrănitor, sățios și ușor de depozitat pentru perioade lungi. Oferă carbohidrați complecși, fibre și o cantitate de proteine și poate fi preparat simplu, inclusiv cu apă.

Miere

Mierea este o altă alegere bună pentru proviziile de urgență, deoarece are o durată foarte lungă de păstrare și reprezintă o sursă rapidă de energie. În plus, poate fi folosită pentru îndulcirea alimentelor atunci când alte surse de zahăr nu sunt disponibile.

Oamenii ar trebui să aibă acasă o rezervă de alimente pentru situații de urgență, în cazul în care conflictele, fenomenele meteorologice extreme sau atacurile cibernetice ar întrerupe aprovizionarea, au declarat pentru „The Guardian” experți de renume din Marea Britanie.

Într-o lume din ce în ce mai turbulentă, aceștia spun că este esențial să alegeți produse cu termen de valabilitate îndelungat, care pot fi consumate fără a fi gătite – cum ar fi fasolea, legumele și peștele la conservă, biscuiții din orez și fulgii de ovăz care pot fi înmuiați. Dar este important, de asemenea, să alegeți produse care vă plac cu adevărat, precum și câteva delicatese, cum ar fi ciocolata sau chipsurile, pentru a vă menține moralul ridicat. Veți avea nevoie, de asemenea, de multă apă, nu doar pentru a bea, ci și pentru a vă spăla, potrivit The Guardian.

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