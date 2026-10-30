Hidroelectrica are două oferte pentru clienți. De ce contractul cu prețul mai mic poate ajunge să coste mai mult

Hidroelectrica are două oferte de energie electrică, iar cea cu prețul mai mic nu este neapărat cea mai avantajoasă. Ce trebuie să știe clienții înainte să semneze un contract.

Clienții care vor să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu Hidroelectrica au la dispoziție două oferte. La prima vedere, diferența dintre ele pare simplă: una are un preț mai mic, iar cealaltă unul mai mare.

Totuși, alegerea nu ar trebui făcută doar în funcție de suma afișată în ofertă. În anumite situații, contractul care pare mai ieftin poate ajunge să fie mai costisitor ulterior.

Hidroelectrica are două oferte pentru clienți. Care sunt diferențele dintre Viitor Hidro și Hidrofix

Hidroelectrica vine cu două oferte pentru clienții casnici: Viitor Hidro și Hidrofix. Deși prima are un preț mai mic, acesta poate fi modificat ulterior. În schimb, a doua ofertă garantează prețul energiei timp de 12 luni. Diferențele dintre cele două variante pot influența costul facturii lunare.

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Potrivit informațiilor publicate de economica.net, pe 28 octombrie 2026, oferta Viitor Hidro are un preț mai mic, dar furnizorul îl poate modifica, cu notificarea clientului cu cel puțin 30 de zile înainte. În cazul ofertei Hidrofix, prețul energiei rămâne neschimbat timp de 12 luni.

Cât costă energia electrică la cele două oferte Hidroelectrica

Potrivit financiarul.ro, cele două oferte pot fi acceptate până la 31 octombrie 2026. Pentru consumatorii din București, prețul final este de aproximativ 1,19 lei/kWh pentru Viitor Hidro și 1,23 lei/kWh pentru Hidrofix.

Diferența dintre cele două variante este de aproximativ 4 bani/kWh. La un consum lunar de 100 kWh, aceasta se traduce printr-o diferență de aproximativ 4,24 lei la factura lunară.

Potrivit bizBrașov.ro, oferta Hidrofix presupune un cost inițial mai mare, dar oferă stabilitate în ceea ce privește prețul energiei pentru următoarele 12 luni. Varianta Viitor Hidro este mai ieftină la început, însă tariful poate fi modificat ulterior, cu respectarea obligației de notificare.

Ce riscă românii care aleg oferta mai ieftină

Persoanele care aleg Viitor Hidro trebuie să țină cont de faptul că prețul mai mic nu este garantat pentru un an întreg. Dacă Hidroelectrica decide să modifice tariful, factura poate crește ulterior, după notificarea prealabilă a consumatorului.

Acest lucru nu înseamnă însă că prețul va crește automat sau că toți clienții vor plăti mai mult. Cele două oferte sunt destinate încheierii unor contracte noi și nu reprezintă o majorare imediată a tarifelor pentru toate contractele existente.

Așadar, diferența dintre cele două variante nu ține doar de prețul plătit în prezent, ci și de cum va rămâne prețul acestuia în următoarele 12 luni. Clienții trebuie să analizeze atât costul inițial, cât și condițiile contractuale înainte de a alege oferta.

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