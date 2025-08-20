Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică. Ce a pățit după noile reglementări

După liberalizarea pieței la energia electrică, facturile au luat prin surprindere românii. Iată ce sumă a fost nevoit să plătească un bărbat din județul Bihor.

Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică

La 1 iulie 2025, prețurile au crescut considerabil la energia electrică. După trei ani în care au fost plafonate, românii s-au confruntat cu mari probleme la plata facturilor.

Ce factură a primit un consumator după liberalizarea pieței energiei electrice

Un bărbat din Aleșd, județul Bihor, s-a revoltat după ce a primit factura la energie electrică. După noile reglementări, prețul per kilowatt-oră (kWh) a urcat la 1,50 lei, față de 0,68 lei/kWh, cât era până la data de 1 iulie 2025 la consumul de sub 100 kWh.

Respectivul bărbat - dar și alți 4,5 milioane de români - este nevoit să plătească aproximativ dublu la curent.

„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!” a declarat el, conform unei surse.

Un bărbat din Oradea a susținut că plătește chiar triplu: „La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”

„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”, a precizat o altă persoană care a văzut postarea indignată a bărbatului.

„La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a spus un alt român.

Autoritățile au venit cu un ajutor financiar pentru persoanele și familiile vulnerabile, după creșterea bruscă a prețurilor. Acest ajutor constă într-un voucher lunar de 50 de lei, pe care respectivele persoane îl pot folosi doar la achitarea facturilor la energia electrică.

Pentru a intra în posesia acestui ajutor, solicitanții trebuie să fie domiciliați în România, să fie titularii contractului de furnizare a energiei sau să locuiască la adresa respectivă. Totodată, o condiție importantă este legată de venitul lunar al familiei sau al persoanei care a solicitat ajutorul de la stat.

Cu toate acestea, dacă factura s-a dublat sau s-a triplat, după cum susțin consumatorii, ajutorul de 50 de lei este insuficient, iar oamenii cer măsuri ferme pentru face față impactului liberalizării pieței asupra consumatorilor.