Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică. Ce a pățit după noile reglementări

La 1 iulie 2025, prețurile au crescut considerabil la energia electrică. După trei ani în care au fost plafonate, românii s-au confruntat cu mari probleme la plata facturilor.
Citește și: 4,7 milioane de români vor avea facturi duble la energie. Ministrul Energiei, declarații în exclusivitate, la Observator Antena 1
Ce factură a primit un consumator după liberalizarea pieței energiei electrice
Un bărbat din Aleșd, județul Bihor, s-a revoltat după ce a primit factura la energie electrică. După noile reglementări, prețul per kilowatt-oră (kWh) a urcat la 1,50 lei, față de 0,68 lei/kWh, cât era până la data de 1 iulie 2025 la consumul de sub 100 kWh.
Respectivul bărbat - dar și alți 4,5 milioane de români - este nevoit să plătească aproximativ dublu la curent.
Citește și: Ce se va întâmpla cu facturile la gaz și la energie după 1 aprilie 2025. Cine va primi ajutor de la stat
„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!” a declarat el, conform unei surse.
Un bărbat din Oradea a susținut că plătește chiar triplu: „La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”
Citește și: Facturile la întreținere pe luna decembrie i-au înmărmurit pe unii bucureșteni. Cât a putut să plătescă un bărbat din sectorul 3
„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”, a precizat o altă persoană care a văzut postarea indignată a bărbatului.
„La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a spus un alt român.
Citește și: Trucul de câțiva lei ce te face să simți că e cald „ca în deșert” acasă la tine! Vei economisi bani la facturile de la întreținere
Autoritățile au venit cu un ajutor financiar pentru persoanele și familiile vulnerabile, după creșterea bruscă a prețurilor. Acest ajutor constă într-un voucher lunar de 50 de lei, pe care respectivele persoane îl pot folosi doar la achitarea facturilor la energia electrică.
Citește și: Cine sunt românii care ar putea să plătească mai mult de 1000 de lei pe lună pentru factura la gaze. Ce spun oficialii
Pentru a intra în posesia acestui ajutor, solicitanții trebuie să fie domiciliați în România, să fie titularii contractului de furnizare a energiei sau să locuiască la adresa respectivă. Totodată, o condiție importantă este legată de venitul lunar al familiei sau al persoanei care a solicitat ajutorul de la stat.
Citește și: Motivul pentru care am primit mai multe facturi negative în ultima perioadă. Ce s-a întâmplat
Cu toate acestea, dacă factura s-a dublat sau s-a triplat, după cum susțin consumatorii, ajutorul de 50 de lei este insuficient, iar oamenii cer măsuri ferme pentru face față impactului liberalizării pieței asupra consumatorilor.FAKE NEWS despre Lacul Vidraru, desființat de Ministrul Energiei. De ce se golește și ce se întâmplă, de fapt...