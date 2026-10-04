Ian a fost reținut de polițiști după gestul făcut pe scena de la Arenele Romane. Ce riscă trapperul

Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după incidentul petrecut în timpul concertului susținut alături de Azteca la Arenele Romane. Artistul a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața publicului, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

Ian a fost reținut de polițiști după gestul făcut pe scena de la Arenele Romane | instagram.com

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția filmărilor și l-au chemat pe Ian la audieri. Ulterior, în urma probelor administrate, oamenii legii au decis reținerea sa pentru 24 de ore. Potrivit Observator, trapperul a fost și amendat.

Ian a fost reținut pentru 24 de ore după incidentul de la Arenele Romane

Incidentul care a dus la intervenția polițiștilor a avut loc vineri, 2 octombrie 2026, la concertul Ian & Azteca de la Arenele Romane din București. În imaginile realizate de oamenii aflați în public, Ian apare la marginea scenei, unde urinează în timpul spectacolului. Secvențele au fost filmate din mai multe unghiuri și au început ulterior să circule pe rețelele sociale. Duminică, Poliția Capitalei a anunțat că polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor apărute în spațiul public.

Oamenii legii au transmis că fac cercetări cu privire la o faptă susceptibilă de a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Ian a fost identificat și chemat la sediul Secției 14 Poliție pentru verificări și audieri. Ulterior a venit și decizia reținerii: „În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore”, a transmis Poliția Capitalei. Potrivit observatornews.ro, artistul a fost, de asemenea, sancționat cu amendă pentru gestul său.

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Ce riscă Ian după gestul făcut în timpul concertului

Cercetările sunt efectuate de polițiștii Secției 14, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

În acest moment, ancheta vizează posibila săvârșire a infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul și măsurile legale care se impun.

Momentul de la Arenele Romane a devenit viral

Totul a început după concertul susținut de Ian și Azteca pe 2 octombrie, primul show din turneul național al celor doi artiști. Mai mulți spectatori au surprins momentul cu telefoanele mobile, iar imaginile au ajuns ulterior pe TikTok și pe alte platforme de socializare. Incidentul a provocat numeroase reacții, inclusiv din partea unor persoane publice. Ilona Brezoianu s-a numărat printre cei care au criticat gestul artistului. Actrița a reacționat după ce a văzut imaginile și a spus că speră ca trapperul să nu mai fie primit la Arenele Romane. Cazul a căpătat însă o altă amploare după sesizarea din oficiu a polițiștilor. La două zile după concert, Ian a ajuns la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

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