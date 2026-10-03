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Ian, moment controversat pe scena de la Arenele Romane. Ce a făcut trapperul în timpul concertului, în fața publicului

Ian a ajuns din nou în atenția fanilor, de această dată după un moment petrecut chiar în timpul unui concert. Trapperul a fost filmat pe scena de la Arenele Romane din București într-o ipostază neașteptată, iar imaginile au început să circule rapid pe rețelele sociale.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 10:17 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 10:21
Ian a recurs la un gest halucinant. | Instagram
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Momentul a avut loc în timpul concertului susținut pe 2 octombrie, la Arenele Romane. Mai mulți spectatori au scos telefoanele și au filmat ceea ce se întâmpla pe scenă, iar ulterior imaginile au fost publicate pe TikTok.

Ce a făcut Ian pe scena de la Arenele Romane

În filmările distribuite în mediul online, Ian poate fi văzut în apropierea marginii scenei. La un moment dat, artistul pare să urineze chiar acolo, în timp ce spectacolul continuă, iar în fața lui se află publicul. Mai multe înregistrări realizate din unghiuri diferite au surprins momentul, conform www.semnal.eu.

Imaginile au atras rapid atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale.
Până la momentul redactării articolului, Ian nu a oferit public o explicație cu privire la momentul surprins pe scenă. În lipsa unei declarații din partea artistului, nu se poate spune ce a stat în spatele gestului său.

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Momentul a avut loc la concertul IAN & AZTECA

Ian se afla la Arenele Romane pentru show-ul susținut alături de Azteca, eveniment care a marcat începutul turneului lor național.
Concertul din București a avut loc vineri, 2 octombrie, iar după acesta cei doi artiști au programate apariții și în alte orașe din țară.

Conform www.livetickets.ro, turneul IAN & AZTECA include concerte la Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Ian este unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei trap din România și are o comunitate numeroasă de fani. De-a lungul timpului, piesele sale au strâns milioane de ascultări pe platformele de streaming și vizualizări pe YouTube. De această dată însă, nu o piesă sau un moment muzical a devenit viral, ci imaginile filmate de spectatori în timpul concertului de la Arenele Romane.

Ian
Ian
Ian

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