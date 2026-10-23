Iida-Sofia Heimonen, o creatoare de conținut din Finlanda, cunoscută în mediul online sub numele de Iidasofya, a murit la doar 23 de ani, după ce a trecut printr-un episod dramatic în timpul unei transmisiuni live.

Influencerița Iida-Sofia Heimonen a murit la doar 23 de ani, la cinci zile după un live care i-a îngrijorat pe fani | captura instagram/facebook

Vestea dispariției sale a provocat reacții puternice în rândul celor care o urmăreau pe rețelele sociale și a readus în discuție pericolele asociate transmisiunilor online în care momentele de criză ajung să fie urmărite de public.

Influencerița Iida-Sofia Heimonen a murit la doar 23 de ani, la cinci zile după un live care i-a îngrijorat pe fani

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională și de publicațiile finlandeze, incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în orașul Kotka, din Finlanda. În timpul unei transmisiuni în direct, tânăra s-a rănit grav, iar autoritățile au primit mai multe apeluri de urgență. Poliția și echipajele medicale au intervenit, iar aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

Starea sa a fost critică, iar relatările apărute ulterior au indicat că tânăra se afla în comă. Cinci zile mai târziu, pe 20 octombrie, a fost anunțat decesul său. Informația a fost relatată de publicații precum People și de presa din Finlanda.

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Cine era Iida-Sofia Heimonen și ce se întâmpla în mediul online

Iida-Sofia Heimonen își construise o comunitate de urmăritori pe mai multe platforme, printre care TikTok și Kick. Conținutul său, centrat în mare parte pe transmisiuni live și momente din viața personală, îi adusese vizibilitate în mediul online.

După anunțarea morții sale, apropiații și urmăritorii au început să publice mesaje de condoleanțe. Susanna Lehto, una dintre prietenele sale, a transmis un omagiu pe TikTok, publicând un videoclip în care cele două apăreau cântând împreună. Mesajul său a reflectat durerea provocată de pierderea tinerei.

Cazul a atras atenția și asupra fenomenului cunoscut în Finlanda drept „rappiostriimaus”, un tip de transmisiune online în care creatorii ajung să își expună vulnerabilitățile, comportamentele riscante sau momentele dificile în fața publicului.

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În anumite situații, comentariile și donațiile spectatorilor pot contribui la crearea unei presiuni suplimentare asupra persoanelor aflate în fața camerei.