La ce sumă ajunge darul de nuntă în 2024. Care este suma minimă în funcție de regiunile țării

Darul de nuntă este un subiect din ce în ce mai des întâlnit în dezbaterile din mediul online. Mirii sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la sumele pe care le vor primi la nuntă, dar și invitații sunt în aceeași situație atunci când vine vorba de suma pe care trebuie s-o ofere.

Pentru anul 2024 se așteaptă creșteri de prețuri chiar și în cazul darurilor de nuntă având în vedere perioada dificilă pe care o traversăm din punct de vedere financiar.

Iată de ce subiectul a devenit atât de viral în mediul online și ce părere au atât mirii, cât și invitații cu privire la sumele la care se vor ridica darurile în anul 2024.

La ce sumă ajunge darul de nuntă în 2024

În anul 2023, alimentele au cunoscut creșteri de prețuri uriașe, fapt care a dus la meniuri de nuntă mult mai scumpe decât de obicei.

Cu toate acestea, prețurile tuturor serviciilor s-au majorat în ultima perioadă, iar mirii simt că nu vor reuși să acopere investiția pe care o fac pentru marele eveniment.

Potrivit reprezentanților în domeniu, unele scumpiri au ajuns și peste pragul de 50%, scrie Antena 3 CNN.

Luând în calcul toate majorările care au avut loc în anul anterior, darul de nuntă își va crește de asemenea valoarea fără ca acest lucru să fie stabilit în mod oficial.

Deși, nimeni nu impune o anumită sumă, invitații sunt conștienți de cheltuielile apărute și se simt nevoiți să ofere o sumă direct proporțională cu investițiile făcute. Totodată, există și o regulă nescrisă prin care invitații ar trebui să ofere cel puțin dublu față de prețul meniului alcătuit din mâncare și băutură.

În funcție de regiune dar și de relația pe care o au invitații cu miriii, suma poate să difere considerabil, scrie Playtech.

De exemplu, în Muntenia și Dobrogea prețurile încep de la 1 200 de lei și ajung până la 1 500 de lei în cazul unui cuplu. În aceste zone, invitații apropiați obișnuiesc să ofere și cadouri materiale atât pentru miri, cât și pentru socrii.

În Oltenia, conform tradițiilor, suma se încadrează în intervalul 1 000 de lei - 1 600 de lei.

În Moldova și Transilvania, prețurile urcă chiar puțin mai mult față de Muntenia și Oltenia și ajung de la 1 000 de lei până la 1 800 de lei.

În Maramureș, același cuplu ar trebui să plătească între 1 200 de lei și 2 000 de lei pentru că în acea zonă nunțile sunt recunoscute la nivel național pentru bogăția tradițiilor.

În Bucovina prețurile sunt de asemenea mai ridicate, sumele începând de la 1 200 de lei și ajungând până la 1 700 de lei per cuplu.

Sumele menționate anterior sunt calculate pe baza unei relații de prietenie clasice, pentru că în funcție de cât de apropiați sunt invitații și mirii, darul de nuntă poată să ajungă și la suma de 3 000 de lei per cuplu indiferent de zona țării în care se află sau desfășoară nunta.

Iată ce declarații au făcut atât mirii, cât și invitații în mediul online:

„Am nunta la anul și mă gândesc dacă o să-mi ajungă să achit tot”

„Am făcut în anul 2022, nuntă cu maxim 60 de invitați, nu ne-am acoperit cheltuielile și nici nu am rămas pe vreun plus, apoi să luam vreun apartament”

„Eu am ieșit pe 0 cu totul în seara nunții doar că pe minus cu ce am băgat înainte”

„Aprob. Anul acesta am făcut nunta. Nu am rămas cu așa mulți bani cu cât își imaginează unii probabil”

„Eu am facut nunta in 2022 si am ramas cu 30.000 de euro. Am avut 285 de invitati, meniul a costat 230 de lei si majoritatea darurilor au fost de 1.500

