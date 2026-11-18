Românii povestesc cum au simțit cutremurul din 18 noiembrie, produs în zona Vrancea. Unii spun că au anticipat seismul cu aproximativ un minut înainte de producerea acestuia.

Cutremurul produs în dimineața zilei de 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a provocat numeroase reacții în rândul românilor.

Pe rețelele sociale, oamenii au povestit cum au simțit mișcările seismice și ce au făcut în acele momente. Unii susțin că au avut senzația că urmează un cutremur cu aproximativ un minut înainte ca pământul să înceapă să se zguduie.

„L-am prevăzut cu un minut înainte!” Mărturiile surprinzătoare ale românilor după cutremurul din 18 noiembrie

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în dimineața zilei de 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării.

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După seism, românii au început să își povestească experiențele pe site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP). Unii spun că au auzit un zgomot puternic înainte de mișcarea seismică, alții susțin că s-au trezit cu câteva secunde înainte ca pământul să înceapă să se zguduie. Au fost și persoane care au primit alertă pe telefon înainte să simtă cutremurul.

un bărbat de 70 de ani din Iași, care spune că experiența cutremurului din 1977 l-a făcut să fie mai atent la anumite semne. Acesta susține că a anticipat mișcarea seismică din 18 noiembrie cu aproximativ un minut înainte.

„L-am prevăzut cu un minut înainte!”, a scris bărbatul în comentariul publicat pe platforma INFP. Acesta susține că a auzit un sunet specific pe care l-a asociat cu experiențele trăite în trecut.

O persoană din Dorobanțu, județul Călărași, povestește că se uita la televizor când i-a venit brusc în minte gândul: „vine cutremur”. La numai patru sau cinci secunde după acel moment, ar fi început mișcarea seismică.

Și în Iași au fost mărturisiri despre zgomote neobișnuite înainte de cutremur. Un locuitor spune că animalele din vecinătate au avut un comportament diferit seara trecută. „Animalele din vecinătate au fost foarte suspect de agitate”, a spus acesta.

În București, un locuitor din Sectorul 2 spune că s-a trezit cu câteva secunde înainte de mișcarea puternică a pământului. Acesta descrie o primă smucitură, urmată de un balans care a mișcat clopoțeii pe care îi avea în casă.

Un alt bucureștean, din Sectorul 6, spune că a auzit cutremurul cu câteva secunde înainte să îl simtă.

La Pitești, o persoană povestește că a auzit în timpul nopții un zgomot neobișnuit, asemănător unei alerte, deși nu primise nicio notificare pe telefon.

Cum au simțit românii cutremurul din 18 noiembrie

Comentariile publicate pe site-ul INFP arată că oamenii au perceput diferit mișcările seismice. Unii au simțit două reprize de mișcare, alții au descris un balans puternic sau o smucitură bruscă.

Un locuitor din Galați spune că a observat două faze ale cutremurului și că a perceput inclusiv o mișcare verticală, diferită de balansul obișnuit.

O persoană din Brașov a relatat că a observat schimbarea direcției mișcării. Inițial, a avut senzația că locuința se deplasează pe axa nord-sud, apoi pe direcția vest-est.

În Constanța, un martor estimează că seismul a durat aproximativ zece secunde. Potrivit acestuia, mișcarea a început puternic, după care intensitatea a scăzut.

Și în București au fost numeroase comentarii. O persoană din Sectorul 6 povestește că s-a trezit când patul a început să se miște. Senzația a fost asemănătoare cu aceea de a fi într-un leagăn. Inițial, nu a înțeles ce se întâmplă.

Un martor din Sectorul 1, care locuiește la etajul zece, spune că blocul s-a clătinat destul de puternic, însă mișcarea a fost de scurtă durată.

Alți locuitori ai Capitalei au observat cum obiectele din case au început să se miște.

În Pitești, o femeie povestește că s-a trezit când patul a început să se miște. Din cei cinci membri ai familiei, ea a fost singura care a simțit cutremurul.

La Vorona, în județul Botoșani, un locuitor spune că a simțit cutremurul în somn, s-a trezit și a ieșit pentru scurt timp afară.

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