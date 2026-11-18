Cutremurul de 5,7 grade din România a fost surprins de o cameră de supraveghere într-o locuință din Galați. O familie dormea în momentul seismului, iar copilul a început să plângă după ce s-a trezit din cauza mișcărilor.

Momentul în care cutremurul de 5,7 a zguduit o locuință din Galați | facebook / Dumitras Tvd

Cutremurul produs miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea, a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-o locuință din Galați. În imagini se vede cum un bărbat, soția sa și copilul lor sunt treziți din somn de mișcările seismice. Speriat de ceea ce se întâmplă, cel mic începe să plângă. Momentul a fost înregistrat în timpul seismului cu magnitudinea de 5,7 grade.

Cum a fost surprins cutremurul într-o locuință din Galați

La începutul înregistrării, bărbatul și familia sa dorm. La un moment dat, acesta se ridică și pare să observe ceva neobișnuit. La scurt timp, locuința începe să se zguduie puternic.

Zgomotul îi trezește și pe ceilalți membri ai familiei. Soția bărbatului se ridică din pat și ia copilul în brațe, încercând să îl liniștească.

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Cutremurul continuă să se simtă, iar o nouă mișcare puternică surprinsă de cameră pare să îi sperie și mai mult pe cei din locuință. În acel moment, copilul începe să plângă.

În imagini se vede cum femeia se ridică apoi din pat cu cel mic în brațe și încearcă să îl protejeze.

Cutremurul de 5,7 grade s-a simțit în mai multe regiuni din România

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea estimată la 5,7 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri.

Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe județe din țară, inclusiv în București, dar și în Republica Moldova și Bulgaria.

În urma cutremurului, autoritățile au mobilizat echipaje de pompieri pentru verificări în mai multe zone. Au fost raportate și două persoane rănite, una în județul Galați și alta în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Când ar putea avea loc următorul cutremur puternic în Vrancea. Explicațiile directorului INFP

Directorul INFP a explicat că seismul a avut magnitudinea de 5,7, iar intensitatea în zona epicentrală a fost de 6 grade pe scara Mercalli.

„Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7, intensitatea epicentrului a fost de 6 grade pe scara Mercali. Cutremurul s-a simțit în toată partea de sud și nord est a României, inclusiv în Republica Moldova, Bulgaria, în clădările înalte. De asemenea, în zona Bucureștiului, intensitatea seismului a fost de 5 grade pe Mercali. Nu s-au raportat pagube materiale.”, a spus directorul INFP pentru România TV.

Directorul INFP a vorbit și despre frecvența cutremurelor cu magnitudini de peste 5,5 produse în zona Vrancea. Acesta a amintit că seisme cu magnitudini apropiate au avut loc în 2022 și 2024, înaintea celui din 18 noiembrie 2026.

„Ultimul cutremur care s-a produs înaintea acestuia, cu magnitudine similară, a fost în 2024, cu magnitudine de 5,6, în 2022 și există așa un fel de periodicitate, dar nu declarată, că la 2 ani sunt cutremure cu magnitudini peste 5,5, în jur de 6 grade”, a spus directorul INFP pentru România TV.

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