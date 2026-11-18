Un cutremur puternic a avut loc în dimineața zilei de 18 noiembrie, la ora 02:48, în România, iar mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe orașe din țară, dar și în afara granițelor. Cutremurul le-a reamintit oamenilor cât de important este să știe cum să reacționeze într-o astfel de situație. Există câteva reguli simple care pot face diferența și care ne pot ajuta să ne protejăm în cazul unui seism puternic.

România a fost zguduită puternic de un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter la ora 02:48, iar mai multe orașe din țară, dar și din afara graniței, au resimțit puternic seismul!

Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur! Cum te poți proteja de un seism puternic

În cazul în care te afli în interiorul unei locuințe atunci când începe un cutremur, cel mai important este să îți păstrezi calmul și să nu încerci să ieși imediat afară. Specialiștii recomandă să te așezi la sol, să te adăpostești sub o masă sau un birou solid și să te ții bine de acesta până când mișcarea seismică se oprește. Dacă nu ai un astfel de obiect în apropiere, ghemuiește-te lângă un perete interior și protejează-ți capul și gâtul cu brațele.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că este important să stai departe de ferestre, oglinzi, biblioteci, dulapuri înalte sau alte obiecte care s-ar putea răsturna ori sparge în timpul seismului. Acestea pot deveni periculoase dacă se deplasează sau cad.

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Un alt lucru pe care trebuie să îl ai în vedere este să nu fugi pe scări și să nu folosești liftul în timpul cutremurului. De asemenea, nu este recomandat să ieși pe balcon sau să încerci să părăsești clădirea în timp ce pământul se mișcă.

Cum te protejezi dacă te afli pe stradă în timpul unui cutremur

Dacă seismul te surprinde în timp ce ești afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, copaci, stâlpi de electricitate și cabluri care ar putea cădea. Încearcă să ajungi într-un spațiu cât mai deschis și protejează-ți capul până când cutremurul se oprește.

În cazul în care te afli la volan, oprește mașina într-un loc sigur, fără să blochezi circulația, și rămâi în interior până la încetarea mișcării. Evită să oprești lângă clădiri, poduri, pasaje sau alte construcții care ar putea fi afectate.

Ce trebuie să faci după ce se oprește cutremurul

Chiar dacă mișcarea seismică s-a încheiat, este important să nu te grăbești și să fii atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Verifică dacă tu sau persoanele din apropiere ați fost rănite și acordă primul ajutor în cazul în care este nevoie.

Dacă observi avarii la locuință sau există semne că imobilul a fost afectat, părăsește clădirea cu grijă, fără să folosești liftul, și îndreaptă-te către un spațiu deschis și sigur. Ai grijă la eventualele bucăți de tencuială, geamuri sparte sau alte obiecte căzute. Nu atinge cablurile electrice rupte și evită să folosești flăcări deschise dacă simți miros de gaz.

Cum te poți pregăti din timp pentru un cutremur

Un cutremur nu poate fi anticipat cu exactitate, însă fiecare persoană poate lua câteva măsuri pentru a reduce riscurile.

Se recomandă ca mobilierul înalt și obiectele grele să fie fixate de pereți, iar lucrurile care se pot desprinde și răni pe cineva ar trebui așezate în partea de jos a încăperilor.

De asemenea, este recomandat să ai pregătit un rucsac de urgență, pe care să îl poți lua rapid dacă este nevoie. Acesta ar trebui să conțină apă, alimente neperisabile, o lanternă, baterii de rezervă, un radio portabil, o trusă de prim ajutor și medicamentele de care ai nevoie.

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