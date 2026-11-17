15 persoane au fost afectate de o intoxicație cu clor într-un hotel din Germania, după ce o alertă de siguranță nu a fost transmisă din cauza penei globale Microsoft.

O defecțiune Microsoft a contribuit la intoxicarea a 15 turiști într-un hotel din Germania. Ce s-a întâmplat | Shutterstock

O defecțiune a serviciilor Microsoft a avut consecințe neașteptate într-un hotel din Germania, unde 15 persoane au fost afectate de o intoxicație cu clor. Sistemul de siguranță al piscinei transmitea alerte prin e-mail atunci când concentrația substanței devenea prea ridicată, însă mesajele nu au mai ajuns la angajați din cauza unei întreruperi globale a serviciilor companiei americane.

15 persoane au fost afectate de o intoxicație cu clor într-un hotel din Germania, în urma unei pene globale Microsoft

Incidentul s-a produs vineri, 13 noiembrie, la Hotelul Ling Bao, situat în parcul de distracții Phantasialand, din orașul Brühl, Germania. O defecțiune a sistemului automat de dozare a provocat introducerea unei cantități prea mari de clor în piscina hotelului. În urma acesteia, gazul de clor s-a răspândit în zona piscinei, iar mai mulți oaspeți au început să acuze probleme de sănătate.

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, sistemul de monitorizare a detectat concentrația periculoasă și a încercat să transmită o alertă prin e-mail personalului responsabil. Din păcate, notificarea nu a ajuns la destinatari, întrucât serviciile Outlook și Exchange Online se confruntau cu probleme majore de funcționare.

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15 persoane au avut nevoie de evaluare medicală, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri.

Situația a mobilizat aproximativ 40 de membri ai echipelor de intervenție, inclusiv pompieri și personal medical de urgență. Autoritățile au închis zona piscinei pentru verificări și au luat măsurile necesare pentru eliminarea pericolului.

Pana globală Microsoft, o problemă cu efecte neașteptate

Incidentul din Germania readuce în atenție vulnerabilitățile sistemelor automatizate care depind de servicii online. În perioada 12-14 noiembrie 2026, Microsoft s-a confruntat cu o întrerupere majoră la nivel global, care a afectat Outlook și alte servicii din suita Microsoft 365, inclusiv Teams și Copilot.

Utilizatorii din mai multe regiuni nu au putut accesa în mod normal serviciile, iar trimiterea și primirea mesajelor electronice au fost afectate. Compania a anunțat ulterior că a remediat problema și a restabilit funcționarea serviciilor.

Deși incidentul nu a avut amploarea celui provocat în 2024 de actualizarea defectuoasă a software-ului CrowdStrike, care a afectat milioane de dispozitive la nivel mondial, cazul din Germania demonstrează că o defecțiune digitală poate avea consecințe și în afara mediului online.

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De ce sistemele de siguranță nu ar trebui să depindă doar de internet

Situația ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt proiectate sistemele de monitorizare și avertizare utilizate în spații publice, hoteluri sau alte instituții. Atunci când o alertă esențială pentru siguranța oamenilor depinde exclusiv de un serviciu de e-mail, o simplă întrerupere tehnică poate deveni o problemă gravă.

Specialiștii atrag atenția asupra necesității unor sisteme de rezervă care să funcționeze independent de conexiunea la internet. Printre soluțiile recomandate se numără alarmele locale, avertizările sonore, mecanismele automate de oprire și sistemele fizice de siguranță.

O altă variantă este utilizarea unor servere proprii, care să reducă dependența de serviciile externe. Așa cum subliniază și publicația Tom's Hardware, sistemele esențiale trebuie proiectate astfel încât să poată continua să funcționeze în cazul în care serviciile online devin indisponibile.

Cazul hotelului din Germania arată că tehnologia poate simplifica numeroase procese, însă nu ar trebui să reprezinte singurul mecanism de protecție atunci când este pusă în joc siguranța oamenilor.