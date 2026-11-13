Patru incidente recente arată vulnerabilitățile tehnologiei: probleme GPS în România, pana Microsoft, atacuri asupra sistemelor de refrigerare și intervenția SRI.

GPS-ul avioanelor bruiat, Microsoft blocat și frigidere atacate de hackeri. Ce se întâmplă cu tehnologia în Europa? | Shutterstock

De la problemele de navigație care pot împiedica aterizarea unui avion până la atacurile informatice asupra unor instituții guvernamentale și echipamente comerciale, ultimele săptămâni au adus în atenție mai multe incidente care arată cât de vulnerabile pot deveni sistemele tehnologice de care depinde viața de zi cu zi. România se regăsește pe această listă, după ce un avion Ryanair nu a putut ateriza la Iași din cauza interferențelor GPS.

GPS-ul avioanelor bruiat, Microsoft blocat și frigidere atacate de hackeri

Tehnologia a devenit o componentă indispensabilă a societății moderne. Transporturile aeriene, comunicațiile, instituțiile publice, magazinele și numeroase alte activități depind de sisteme informatice și echipamente conectate la internet. Tocmai această interconectare poate deveni însă o vulnerabilitate atunci când apar defecțiuni, interferențe sau atacuri informatice.

Patru incidente petrecute sau făcute publice în perioada recentă demonstrează că problemele nu se limitează la calculatoare și telefoane. Efectele pot ajunge până la infrastructura de transport, activitatea unor companii și securitatea instituțiilor statului.

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Problemele GPS au afectat și traficul aerian din România

Un incident petrecut pe 26 octombrie 2026 a atras atenția asupra riscurilor pe care interferențele sistemelor de navigație prin satelit le pot avea asupra transportului aerian. Un avion al companiei Ryanair, care efectua o cursă din Bergamo, Italia, către Iași, nu a putut ateriza pe aeroportul din România și a fost redirecționat către Timișoara.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții serviciului de navigație aeriană, echipajul a decis să utilizeze aeroportul alternativ prevăzut în planul de zbor, după ce au fost semnalate interferențe ale semnalului de navigație prin satelit în apropierea Aeroportului Iași.

Problema nu a fost una de natură mecanică, ci a vizat sistemele care ajută aeronavele să își determine poziția și să navigheze cu precizie. Directorul Aeroportului Iași a vorbit despre bruiajul semnalului GPS și despre situații în care erau afișate coordonate greșite. Cu toate acestea, potrivit ROMATSA, siguranța zborului nu a fost pusă în pericol.

Incidentul nu este unul izolat în contextul european. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a atras atenția asupra intensificării fenomenelor de interferență care afectează sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS).

Acestea includ atât bruiajul, cunoscut sub denumirea de jamming, prin care semnalul este perturbat sau blocat, cât și spoofing-ul, o tehnică prin care sistemele de navigație pot primi informații false despre poziție.

Cele două fenomene sunt deosebit de importante pentru aviație, deoarece piloții și sistemele aeronavelor folosesc informațiile de navigație pentru orientare și pentru desfășurarea în siguranță a zborului.

Atunci când semnalul este perturbat, echipajele trebuie să se bazeze pe proceduri alternative și pe alte sisteme disponibile la bord.

Un semnal GPS aparent banal poate avea consecințe importante asupra unui întreg zbor, chiar dacă existența unor sisteme de rezervă și respectarea procedurilor permit echipajelor să gestioneze astfel de situații.

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Microsoft, afectat de o pană majoră

Un alt incident important a avut loc pe 12 noiembrie 2026, când mai multe servicii Microsoft au fost afectate de o întrerupere majoră. Printre platformele care au întâmpinat probleme s-au numărat Outlook, Microsoft Teams, SharePoint și Copilot, instrumente folosite zilnic de milioane de persoane și de numeroase companii.

Problemele au fost raportate inițial în America de Nord, însă efectele s-au extins și în alte regiuni. Utilizatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea căsuțelor de e-mail, trimiterea și primirea mesajelor, conectarea la conturi și utilizarea instrumentelor de colaborare online.

Potrivit informațiilor publicate în timpul incidentului, numărul raportărilor privind problemele Outlook a depășit 130.000 în Statele Unite, conform platformei Downdetector.

Au fost afectate inclusiv activități desfășurate de instituții guvernamentale și companii care depind de infrastructura Microsoft pentru comunicarea internă și gestionarea documentelor, scrie AP News.

Reprezentanții companiei au explicat că problemele au fost provocate de o încărcare ridicată a infrastructurii în mai multe regiuni, după ce o parte dintre servere au devenit indisponibile în mod neașteptat. Acest lucru a transferat o presiune suplimentară asupra celorlalte componente ale rețelei.

Microsoft a încercat să remedieze situația prin repornirea serverelor afectate și redirecționarea traficului către infrastructuri alternative. Recuperarea a fost însă treptată, iar unele dintre primele măsuri nu au avut efectul așteptat.

Un aspect important este că incidentul nu a fost prezentat drept un atac cibernetic. Compania nu a indicat existența unor activități rău intenționate, iar informațiile disponibile au indicat probleme de infrastructură.

Situația readuce în atenție o problemă importantă a economiei digitale: dependența foarte mare de câțiva furnizori de servicii tehnologice. Atunci când o platformă utilizată la scară globală întâmpină dificultăți, efectele nu se limitează la persoanele care nu își pot verifica e-mailurile. Pot fi afectate activitatea companiilor, comunicarea dintre angajați, accesul la documente și chiar anumite servicii publice.

Hackerii au vizat sisteme de refrigerare din mai multe țări europene

Unul dintre cele mai neobișnuite incidente semnalate în ultimele săptămâni a vizat sisteme comerciale de refrigerare și echipamente similare din mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Pe 4 noiembrie 2026, Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), alături de Comisia Europeană și alte instituții europene, a publicat un avertisment referitor la o serie de incidente informatice care au afectat astfel de echipamente.

Potrivit comunicatului oficial, incidentele au început să fie observate încă din 11 octombrie, iar o nouă serie de evenimente a fost înregistrată în perioada 1-2 noiembrie. Autoritățile europene au anunțat că monitorizează situația și că statele afectate investighează cazurile. Organizațiile au fost îndemnate să ia măsuri pentru reducerea expunerii sistemelor vulnerabile.

În prezent, multe sisteme comerciale de refrigerare sunt conectate la internet și pot fi monitorizate sau controlate de la distanță. Acestea permit verificarea temperaturii, identificarea defecțiunilor și gestionarea consumului de energie fără ca personalul să fie nevoit să verifice permanent fiecare echipament.

Conectivitatea aduce avantaje importante, dar creează și noi riscuri. Dacă un dispozitiv folosește software învechit, parole slabe sau nu beneficiază de actualizări de securitate, poate deveni o poartă de acces pentru atacatori.

În cazul unui supermarket, de exemplu, sistemele de refrigerare au un rol esențial în păstrarea alimentelor la temperaturi corespunzătoare. O eventuală compromitere a sistemelor de control ar putea crea riscuri operaționale, inclusiv prin afectarea monitorizării sau funcționării echipamentelor. Acestea sunt posibile consecințe ale unor astfel de vulnerabilități, nu efecte confirmate pentru fiecare incident anunțat de ENISA.

Cazul demonstrează că securitatea cibernetică nu mai este o problemă care privește exclusiv calculatoarele, telefoanele sau serverele marilor companii. Orice echipament conectat la o rețea poate deveni o potențială țintă, indiferent cât de banal pare la prima vedere.

SRI a contracarat un atac cibernetic atribuit unei grupări rusești. O instituție guvernamentală din România a fost vizată

România a fost menționată și într-un alt incident important pentru securitatea digitală. Pe 11 noiembrie 2026, Serviciul Român de Informații a publicat un comunicat prin care a confirmat că a identificat și a contracarat un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale din țară.

Potrivit SRI, atacul a fost atribuit grupării rusești APT TURLA și a fost identificat în decembrie 2025, cu aproape un an înainte de publicarea informațiilor oficiale.

Atacatorii au exploatat mai multe vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, încercând să compromită infrastructura informatică a instituției vizate. Intervenția Centrului Național Cyberint a permis oprirea atacului și remedierea efectelor acestuia.

SRI a precizat că nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat. Instituția nu a făcut public numele organizației guvernamentale vizate.

Cazul este cu atât mai important cu cât APT TURLA este considerată o grupare cibernetică sofisticată, asociată Federației Ruse și cunoscută pentru operațiuni de spionaj informatic. Astfel de grupări urmăresc, de regulă, să obțină acces la informații sensibile și să mențină accesul în infrastructurile informatice ale unor organizații considerate importante din punct de vedere strategic.

În comunicatul său, SRI a mai precizat că a informat beneficiarii legali și că incidentul a făcut obiectul cooperării cu parteneri europeni, precum și cu structuri de la nivelul Uniunii Europene și NATO. De asemenea, Centrul Național Cyberint continuă investigațiile asupra altor secvențe asociate unor campanii cibernetice atribuite Federației Ruse.

Atacul arată că instituțiile publice rămân ținte importante pentru grupările specializate în spionaj informatic.

Cât de vulnerabilă a devenit societatea în fața problemelor tehnologice

Cele patru incidente scot în evidență o realitate tot mai greu de ignorat: dependența de tehnologie poate deveni o vulnerabilitate atunci când sistemele nu funcționează corespunzător sau sunt vizate de atacuri informatice.

De la navigația avioanelor și platformele utilizate de milioane de angajați până la echipamentele din supermarketuri și infrastructura instituțiilor publice, tot mai multe activități depind de sisteme conectate și interdependente.

Nu toate problemele sunt provocate de hackeri. Unele apar în urma unor defecțiuni tehnice, a unor erori de configurare sau a interferențelor externe. Efectele pot fi însă la fel de vizibile pentru utilizatori, mai ales atunci când infrastructura afectată deservește un număr mare de persoane.

În acest context, investițiile în securitate cibernetică, actualizarea echipamentelor și existența unor sisteme alternative de funcționare devin esențiale. Tehnologia simplifică viața de zi cu zi, dar siguranța ei depinde de capacitatea organizațiilor de a anticipa și gestiona problemele care pot apărea.