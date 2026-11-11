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O nouă variantă COVID-19 se răspândește în mai multe țări. Simptomele care pot fi confundate cu o simplă răceală

O nouă variantă de COVID-19, PJ.2.1, a fost identificată în mai multe țări. Ce simptome provoacă și ce au descoperit cercetătorii despre riscul de îmbolnăvire.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:25 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:27
O nouă variantă COVID-19 se răspândește în mai multe țări. Simptomele care pot fi confundate cu o simplă răceală | Shutterstock
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O nouă variantă a coronavirusului, denumită PJ.2.1, atrage atenția cercetătorilor după ce a fost identificată în mai multe țări de pe continente diferite. Depistată inițial în Canada, în primăvara acestui an, noua linie SARS-CoV-2 a fost raportată ulterior în Statele Unite, Singapore, Australia, Franța, Spania și alte state.

Deși datele preliminare indică o răspândire rapidă, specialiștii atrag atenția că nu există, în acest moment, suficiente dovezi pentru a afirma că provoacă forme mai grave de boală.

Unde a fost identificată noua variantă COVID-19 PJ.2.1

Potrivit unui studiu publicat în revista științifică Journal of Infection, PJ.2.1 a fost identificată pentru prima dată în Ontario, Canada, pe 2 mai 2026. Ulterior, au fost raportate cazuri și în alte provincii canadiene, iar pe 30 iunie varianta a fost detectată pentru prima dată în Statele Unite, la un pacient din New York.

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Cercetătorii au identificat apoi secvențe virale în mai multe state americane, dar și în Singapore, Australia, Noua Zeelandă, Israel, Franța și Spania. Analizele apelor uzate din SUA au indicat o creștere rapidă a prezenței acestei variante, arată journalofinfection.com.

Ce simptome provoacă PJ.2.1

Manifestările asociate infecției cu PJ.2.1 pot semăna cu cele ale unei răceli sau ale gripei sezoniere. Printre simptomele menționate în relatările medicale se numără febra, durerile în gât, nasul înfundat sau secrețiile nazale, durerile de cap și oboseala.

Totuși, aceste manifestări nu sunt specifice exclusiv noii variante. Potrivit autorităților sanitare canadiene, printre simptomele frecvente ale COVID-19 se mai numără tusea, frisoanele, durerile musculare și dificultățile de respirație. Din acest motiv, simptomele singure nu pot stabili cu certitudine dacă o persoană are COVID-19, gripă sau o altă infecție respiratorie. Testarea poate fi importantă pentru identificarea bolii și alegerea tratamentului potrivit.

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Este noua variantă mai periculoasă?

Studiul publicat în Journal of Infection a analizat și modificările genetice ale PJ.2.1. Cercetătorii au observat caracteristici care ar putea favoriza interacțiunea virusului cu receptorul ACE2, implicat în pătrunderea acestuia în celulele umane. În schimb, experimentele nu au indicat o capacitate semnificativ mai mare de evitare a anticorpilor generați de vaccinul adaptat la varianta LP.8.1, comparativ cu majoritatea variantelor analizate.

Deocamdată, nu există dovezi clinice solide că PJ.2.1 provoacă mai multe spitalizări sau forme mai severe de boală. Prin urmare, răspândirea sa trebuie monitorizată, fără a alimenta panica. Persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni cronice sau imunitate slăbită ar trebui să acorde o atenție deosebită simptomelor și să ceară sfatul medicului atunci când este necesar.

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