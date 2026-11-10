Îți mai amintești cine a câștigat Asia Express de-a lungul anilor? Toate echipele care au plecat acasă cu marele premiu

Ce echipe au câștigat Asia Express de-a lungul anilor? Cine sunt cei care au plecat acasă cu marele premiu, din 2018 până în 2025, inclusiv sezoanele America Express.

De la Raluka și Ana Baniciu, primele câștigătoare ale competiției, până la Gabi Tamaș și Dan Alexa, învingătorii sezonului din 2025, Asia Express a oferit de-a lungul anilor momente memorabile, provocări extreme și finale pline de suspans.

Îți mai amintești cine a plecat acasă cu marele premiu în fiecare sezon? Lista completă a echipelor care au câștigat trofeul și au ajuns primele la linia de sosire.

Cine a câștigat Asia Express de-a lungul anilor? Toate echipele care au plecat acasă cu marele premiu

Asia Express este, fără îndoială, unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. De la un sezon la altul, concurenții au trecut prin probe dificile, au străbătut țări îndepărtate și au avut parte de experiențe pe care cu siguranță nu le vor uita. Unele echipe au reușit să ajungă până la final și să câștige marele premiu.

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Dacă nu îți mai amintești ce echipe au câștigat fiecare sezon, am pregătit lista completă, în ordine cronologică.

Raluka și Ana Baniciu, primele câștigătoare Asia Express, în 2018

Primul sezon al emisiunii, „Drumul Dragonului”, le-a avut drept câștigătoare pe Raluka și Ana Baniciu. Cele două au făcut echipă bună și au reușit să treacă peste toate obstacolele întâlnite pe traseu. Au intrat astfel în istoria emisiunii ca primele câștigătoare ale marelui premiu.

CRBL și Oase au câștigat sezonul 2, în 2019

În sezonul al doilea, „Drumul Elefantului”, CRBL și Oase au fost câștigători. Cei doi au trecut prin numeroase probe și situații neașteptate, dar au reușit să rămână în competiție până la final. Prietenia și spiritul lor de echipă i-au ajutat să câștige trofeul.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au plecat acasă cu premiul cel mare în 2020

Sezonul 3, „Drumul Comorilor”, a fost câștigat de Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Cei doi au format una dintre echipele îndrăgite de telespectatori și au demonstrat că se pot descurca în situații dificile. La finalul aventurii, au fost desemnați marii câștigători.

Mihai și Elwira Petre au câștigat Asia Express în 2021

În sezonul 4, „Drumul Împăraților”, trofeul a ajuns la Mihai și Elwira Petre. Cei doi au pornit împreună în această aventură și au reușit să ajungă până în marea finală. Au câștigat competiția după un parcurs în care au avut de înfruntat numeroase provocări.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat America Express în 2023

După patru sezoane Asia Express, emisiunea a primit numele America Express. Primul sezon al noii versiuni, „Drumul Aurului”, a fost câștigat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Cei doi comedianți au ajuns în finală și au reușit să obțină marele premiu, după o aventură plină de momente amuzante și probe solicitante.

Și Sânziana Negru și Laura Giurcanu au câștigat America Express în 2023

Tot în 2023, Sânziana Negru și Laura Giurcanu au obținut victoria în sezonul „Drumul Soarelui”. Cele două au demonstrat că pot face față presiunii și au ajuns primele la finalul competiției.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express în 2024

În 2024, emisiunea a revenit la numele Asia Express, iar sezonul „Drumul Zeilor” a fost câștigat de Nicolai Tand și Sorin Brotnei. Cei doi, naș și fin, au trecut prin Thailanda, Malaysia și Indonezia. După numeroase probe și momente tensionate, au reușit să câștige finala și să plece acasă cu marele premiu.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 în 2025

Sezonul 8, „Drumul Eroilor”, i-a avut drept mari câștigători pe Gabi Tamaș și Dan Alexa. Marea finală s-a desfășurat la Seul, în Coreea de Sud, iar cei doi au obținut trofeul după o aventură de neuitat.

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