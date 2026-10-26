Pentagonul pregătește un plan pentru un posibil conflict major. Bazele militare ar trebui să reziste 90 de zile

Pentagonul pregătește bazele militare pentru un posibil conflict major. Ce prevede planul FORTRESS și de ce trebuie să reziste 90 de zile fără sprijin.

Pentagonul pregătește măsuri pentru ca principalele baze militare americane să poată funcționa cel puțin 90 de zile fără sprijin din exterior, în eventualitatea unui conflict de amploare.

Planul ia în calcul scenarii în care rețelele electrice, comunicațiile și lanțurile de aprovizionare ar putea fi grav afectate. Inițiativa, denumită FORTRESS, urmărește să reducă dependența armatei americane de infrastructura civilă. Ce presupune strategia și de ce consideră oficialii americani că este necesară.

Pentagonul pregătește bazele militare pentru un posibil conflict major. Ce presupune planul FORTRESS America

Pentagonul pregătește o nouă inițiativă militară, denumită FORTRESS America, prin care vrea să se asigure că principalele baze militare americane pot funcționa chiar și în cazul unui conflict de amploare. Planul urmărește menținerea operațiunilor militare dacă infrastructura civilă este grav afectată.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informațiilor publicate de Fox News pe 25 octombrie 2026, obiectivul este ca bazele militare importante din Statele Unite continentale să poată funcționa independent timp de cel puțin 90 de zile. Scenariile luate în calcul includ pene de curent, întreruperi ale comunicațiilor și probleme care ar putea bloca aprovizionarea cu resurse esențiale.

Informațiile privind acest obiectiv se bazează pe documente consultate de Fox News și pe declarațiile oferite publicației de Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Inițiativa urmărește, așadar, creșterea capacității armatei americane de a continua operațiunile în condiții dificile, chiar dacă serviciile și infrastructura de care depinde în mod obișnuit sunt afectate. Totuși, pregătirile nu reprezintă un anunț privind izbucnirea iminentă a unui război, ci un obiectiv de consolidare a capacității de apărare și de pregătire pentru situații de criză.

Ce este programul FORTRESS America și cum vrea Pentagonul să protejeze bazele militare

FORTRESS America este un program al Pentagonului care urmărește să reducă vulnerabilitățile armatei americane în cazul unui conflict major. Denumirea este un acronim pentru Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability.

Potrivit informațiilor publicate de Pentagon, programul a fost prezentat oficial la sfârșitul lunii septembrie 2026. Inițiativa urmărește ca armata americană să își poată continua activitatea chiar și atunci când infrastructura este afectată, iar aprovizionarea cu resurse esențiale este întreruptă.

Planul se bazează pe cinci direcții principale: asigurarea independenței energetice, securizarea lanțurilor de aprovizionare și a industriei de apărare, formarea unor rezerve strategice, protejarea bazelor împotriva atacurilor cibernetice și a sabotajului, precum și menținerea în siguranță a comunicațiilor, sistemelor de navigație și infrastructurii spațiale.

Programul a intrat în etapa de organizare și implementare, potrivit informațiilor publicate de presa specializată în domeniul apărării. Prin această inițiativă, Pentagonul urmărește să pregătească armata pentru situații în care accesul la energie, comunicații și materiale necesare operațiunilor militare ar putea fi grav afectat.

De ce vrea Pentagonul ca bazele militare americane să reziste 90 de zile fără ajutor din exterior

Pentagonul ia în calcul scenariul unui conflict major care ar putea afecta infrastructura esențială a Statelor Unite. Într-o astfel de situație, bazele militare nu s-ar mai putea baza în totalitate pe serviciile civile pentru a-și desfășura activitatea.

Potrivit informațiilor publicate de Fox News pe 25 octombrie 2026, unul dintre obiectivele planului este ca principalele baze militare americane să poată susține operațiunile esențiale timp de cel puțin 90 de zile, fără sprijin din exterior. Pentru acest lucru, ele ar trebui să aibă acces la propriile surse sau rezerve de electricitate, apă, combustibil și mijloace de comunicații.

Perioada de 90 de zile reprezintă un obiectiv de autonomie operațională prevăzut în plan. Aceasta nu înseamnă că Pentagonul estimează că un eventual război ar dura trei luni. Scopul este ca armata să își poată continua misiunile chiar dacă serviciile civile sunt întrerupte sau lanțurile de aprovizionare sunt afectate.

Totuși, obiectivul nu înseamnă că toate bazele militare americane dispun deja de această capacitate. Planul urmărește pregătirea și consolidarea infrastructurii pentru eventuale situații de criză.

Pentagonul ia în calcul inclusiv prăbușirea rețelelor electrice

Una dintre principalele vulnerabilități identificate este dependența instalațiilor militare de rețelele electrice civile. În cazul unor atacuri cibernetice, acte de sabotaj sau distrugeri provocate de un conflict, alimentarea cu energie ar putea fi întreruptă. O asemenea situație ar putea afecta comunicațiile, logistica, alimentarea cu apă și funcționarea sistemelor militare.

Programul FORTRESS analizează soluții precum reactoare nucleare de mici dimensiuni, sisteme de baterii de mare capacitate și microrețele electrice independente. Scopul este ca instalațiile militare să își poată continua activitatea chiar dacă rețeaua civilă nu mai funcționează. Reactoarele nucleare portabile sunt prezentate ca una dintre soluțiile avute în vedere, nu ca echipamente deja instalate în toate bazele, mai scrie Fox News.

Pentagonul pregătește rezerve de combustibil, muniție și materiale esențiale

Planul FORTRESS America urmărește să asigure funcționarea armatei americane chiar și în cazul în care aprovizionarea este întreruptă. Potrivit informațiilor publicate de Fox News, inițiativa include formarea unor rezerve strategice de muniție, combustibil, minerale critice, componente electronice, piese de schimb și materiale medicale.

Cantitățile necesare ar urma să fie stabilite în funcție de consumul armatei și de timpul necesar pentru refacerea stocurilor. În plus, pentru anumite materiale și echipamente esențiale, Pentagonul urmărește să existe cel puțin două surse de aprovizionare sau de producție.

Scopul este reducerea dependenței de un singur furnizor. Astfel, oprirea unei fabrici sau blocarea unei rute comerciale nu ar trebui să afecteze în mod major capacitatea armatei de a-și desfășura operațiunile.

Fabricile civile ar putea produce echipamente pentru armată

O altă componentă a programului FORTRESS America vizează industria civilă. Pentagonul urmărește să identifice fabricile care ar putea fi adaptate pentru producția de echipamente și materiale necesare armatei în cazul unui conflict de amploare.

Prin intermediul rețelei Civil Reserve Manufacturing Network, autoritățile americane vor să stabilească din timp ce fabrici ar putea fi implicate, ce capacități de producție au și în ce condiții ar putea primi contracte pentru comenzile militare.

Planul include și măsuri de securitate cibernetică pentru companiile participante. De asemenea, ar urma să fie organizate exerciții și teste pentru a verifica dacă producția poate continua în cazul unor perturbări de lungă durată.

Totuși, această inițiativă nu înseamnă că fabricile civile au primit deja ordin să își schimbe activitatea. Este vorba despre pregătirea unor capacități care ar putea deveni importante într-o situație de criză.

Ce spune Pentagonul despre reducerea dependenței de infrastructura civilă

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a discutat cu Fox News Digital despre necesitatea ca armata americană să fie mai puțin dependentă de infrastructura civilă.

Potrivit declarațiilor publicate pe 25 octombrie 2026, oficialul a subliniat că apărarea națională nu poate depinde în totalitate de rețelele și serviciile folosite de populație. Energia electrică este esențială pentru funcționarea sistemelor de comunicații, a logisticii, a unităților de producție și a structurilor de comandă.

Parnell a atras atenția și asupra riscului ca un conflict major să afecteze simultan mai multe regiuni și lanțuri internaționale de aprovizionare. În acest context, programul FORTRESS America urmărește protejarea capacității armatei de a acționa chiar și în condiții extreme.

De ce apar acum informații despre programul FORTRESS America

Programul FORTRESS America a fost anunțat la sfârșitul lunii septembrie 2026. În săptămânile următoare, presa specializată a publicat informații despre organizarea și prioritățile inițiativei.

Pe 7 octombrie, DefenseScoop relata despre organizarea programului, iar pe 20 octombrie, Air & Space Forces Magazine prezenta independența energetică drept una dintre direcțiile importante ale planului.

Pe 25 octombrie, Fox News a publicat detalii suplimentare despre obiectivul ca principalele baze militare americane să poată funcționa independent timp de cel puțin 90 de zile. Informațiile au fost preluate pe 26 octombrie și de alte publicații internaționale, inclusiv de agenția Anadolu.

Dezvoltarea programului arată că Pentagonul pune accent pe pregătirea pentru situații în care infrastructura civilă, energia și aprovizionarea ar putea fi afectate. Obiectivul este creșterea rezistenței armatei americane în fața unor crize majore, nu anunțarea unui război iminent.

Citește și: Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri. Ce arată documentele publicate după ordinul dat de Donald Trump