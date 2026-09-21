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Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri. Ce arată documentele publicate după ordinul dat de Donald Trump

Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri. Printre ele se află filmarea realizată în Utah în 1952 și documentele Project Blue Book.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 12:05 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 12:12
Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri. Ce arată documentele publicate după ordinul dat de Donald Trump | Shutterstock
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Pentagonul a publicat, pe 18 septembrie 2026, un al șaselea lot de documente declasificate referitoare la fenomenele anomale neidentificate (UAP), cunoscute în mod obișnuit drept OZN-uri. Printre materialele făcute publice se află documente, fotografii, înregistrări video și audio, precum și mărturii legate de mai multe incidente investigate de autoritățile americane.

Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri

Unul dintre cele mai vechi și spectaculoase cazuri prezentate în noul lot de documente datează din 2 iulie 1952, când mai multe obiecte strălucitoare au fost observate în apropiere de Tremonton, Utah. Incidentul a intrat în atenția celebrului „Project Blue Book”, program al Forțelor Aeriene ale SUA destinat investigării observațiilor de obiecte zburătoare neidentificate.

Imaginile surprinse în Utah în 1952, printre noile documente declasificate

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Potrivit dosarului publicat și citat de Fox5, incidentul a fost observat de Delbert C. Newhouse, un subofițer al Marinei SUA specializat în fotografie aeriană. Acesta a relatat că a văzut între 12 și 14 obiecte reflectorizante pe cer și a filmat ceea ce observa cu o cameră portabilă Bell & Howell Auto Master, folosind peliculă color.

Newhouse era considerat de anchetatori un martor credibil. Documentele îl descriu drept o persoană onestă și de încredere, cu o experiență de peste 1.000 de ore în fotografie aeriană.

Filmarea realizată de acesta a ajuns ulterior să fie analizată de specialiștii din cadrul Project Blue Book, iar cazul a rămas în atenția Forțelor Aeriene pentru mai mulți ani.

Ce au analizat specialiștii de la „Project Blue Book”

Dosarele declasificate arată că autoritățile americane au luat în calcul mai multe explicații pentru obiectele surprinse în filmare.

Printre ipotezele analizate s-au numărat reflexiile luminii solare de pe păsări sau baloane, precum și posibilitatea unui efect de miraj. Primele evaluări nu au stabilit în mod concludent natura obiectelor surprinse de Newhouse.

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Analizele ulterioare au devenit mai favorabile ipotezei potrivit căreia obiectele ar fi putut fi păsări marine care reflectau lumina soarelui. Au fost luate în calcul și comparații cu alte filme în care păsările apăreau sub forma unor puncte luminoase în anumite condiții.

Așadar, documentele nu reprezintă o confirmare oficială că obiectele filmate în 1952 erau de origine extraterestră. Ele arată, însă, modul în care autoritățile americane au investigat unul dintre cazurile OZN care au atras atenția în perioada respectivă.

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Un nou lot de documente, cu materiale din mai multe perioade

Cazul din Utah nu este singurul incident prezent în cea mai recentă tranșă de documente. Lotul publicat pe 18 septembrie include zeci de materiale provenite din mai multe perioade, de la documente istorice din timpul Project Blue Book până la înregistrări realizate în anii recenți, relatează și CNN.

Printre acestea se află și materiale referitoare la incidente raportate în Orientul Mijlociu, Irak și Marea Galbenă, inclusiv înregistrări realizate cu senzori în infraroșu de pe platforme militare americane. De asemenea, au fost publicate materiale provenite dintr-un incident raportat de autorități locale din Colorado în 2023.

Într-unul dintre aceste cazuri este prezentat un fenomen descris de martor ca fiind silențios și caracterizat de lumini intermitente roșii, albastre și verzi.

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Pentagonul continuă publicarea documentelor despre fenomenele neidentificate

Cel mai recent lot face parte dintr-un program de declasificare prin care autoritățile americane publică treptat documente referitoare la UAP. Noua tranșă include atât materiale istorice, cât și informații despre observații mai recente.

Pentru public, unul dintre cele mai interesante elemente rămâne filmarea realizată în Utah în 1952. Deși obiectele au fost investigate timp de mai mulți ani, documentele arată că autoritățile au analizat mai multe explicații, iar cazul a devenit ulterior asociat cu ipoteza păsărilor marine.

Declasificarea oferă astfel acces la documente care până acum nu fuseseră disponibile în această formă publicului larg și readuce în atenție unul dintre cele mai cunoscute cazuri investigate de Project Blue Book.

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