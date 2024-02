Prețul celui mai scump whiskey din lume i-a surprins pe internauți. Cât costă și de ce se ridică la această sumă

O băutură plină de savoare și de arome, whiskey-ul a devenit din ce în ce mai popular în zilele noastre, fiind o alegere excelentă atât pentru petrecerile organizate cu prietenii și familia, cât și pentru colecțiile celor pasionați de băuturile alcoolice. Iată cum cât s-a vândut cel mai scump whiskey din lume.

Deși există o confuzie atunci când vine vorba de whisky și de whiskey, românii nu se contrazic foarte mult în privința denumirilor, deoarece ambele reprezintă băuturi care s-au dovedit a fi pe placul tuturor de-a lungul timpului.

Whisky-ul reprezintă băutura spirtoasă a scoțienilor sau băuturile de inspirație scoțiană, australiană și canadiană, în timp ce whiskey-ul se referă doar la băutura irlandeză.

De curând au iesit la iveală informații cu privire la prețul celui mai scump whiskey din lume. Iată despre ce sumă este vorba.

Cât costă cel mai scump whiskey din lume

Un whiskey irlandez din malț unic cu o vechime de 30 de ani s-a vândut recent pentru cel mai scump preț din lume până în momentul de față.

Prețul record a ajuns la suma de 2,8 milioane de dolari și a fost oferit de către Mike Daley, fiind vorba despre o sticlă de The Emerald Isle.

„O sticlă de The Emerald Isle care a ajuns să fie cel mai scump whisky sau whisky vândut vreodată este o realizare monumentală pentru afacerea mea. Am înființat The Craft Irish Whisky Co. cu scopul de a face din whiskey-ul irlandez cea mai râvnită băutură de lux și de a restabili reputația Irlandei”, a declarat Jay Bradley, fondatorul și CEO-ul The Craft Irish Whisky Co..

Totodată, compania a ținut să facă și următoarele precizări publice cu privire la tranzacția făcută. Iată declarația:

„Această vânzare mondială face ca The Emerald Isle, deja cel mai rar single malt triplu distilat existent, cea mai scumpă sticlă de whiskey vândută vreodată”.

Totodată, la sfârșitul anului 2023, o sticlă de The Macallan din 1926 s-a vândut cu suma record de 2,7 milioane de dolari în timpul unei licitații.

Mike Daley este un adevărat colecționar, care și-a dorit neapărat să-și întregească colecția cu acest exemplar atât de valoros.

„Irlanda este viitorul whiskey-ului. Sunt încântat să contribui, în calitate de colecționar, dar cel mai important ca băutor. Scotch-ul de lux, pentru mine, este deja un tip de piață aglomerat. Dar abia începem să vedem că whiskey-ul irlandez lux își contruieștee un renume. Vă garantez că, în anii următori, va ajunge acolo unde este scotch-ul astăzi” a precizat Mike Daley, unul dintre cei mai prolifici colecționari de băuturi alcoolice din Statele Unite ale Americii, potrivit prnewswire.com.

Colecționarul se laudă cu mii de exemplare de whiskey irlandez, american și scoțian și se bucură pentru fiecare nouă achiziție ori de câte ori are ocazia.

Sticla de The Emerald Isle pe care colecționarul Mike Daley a achiziționat-o a fost ambalată într-o sticlă de nucă care a inclus un singur decantor și un ou Faberge ce conține o bijuterie din smarald, un ceas personalizat, dar și o pereche de trabucuri Cohiba.