Două persoane au fost rănite în urma cutremurului de 5,7 grade produs în zona seismică Vrancea. Galați și Buzău se numără printre județele afectate. Ce au anunțat autoritățile.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a făcut primele victime.

Două persoane au fost rănite în județele Galați și Buzău, după ce au fost lovite de obiecte de mobilier în timpul seismului.

Primele persoane rănite după cutremurul din România. Ce județe au fost cel mai afectate de seism

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au primit apeluri la numărul de urgență 112.

Articolul continuă după reclamă

"În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 02:48:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.7, la adâncimea de 120.8 km.

Intensitate: VI

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focsani, 61km S de Buzau, 64km E de Sfantu-Gheorghe, 74km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti.", au transmis reprezentanții IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, România.

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului din Vrancea

Cele două persoane rănite se aflau în județele Galați și Buzău. În Galați, o persoană a fost lovită de ușa unui dulap în timp ce încerca să iasă din locuință.

Un alt incident a fost raportat în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău. Acolo, o femeie a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea.

Pe lângă cele două cazuri, autoritățile au raportat și persoane care au suferit atacuri de panică în urma cutremurului.

"În urma evenimentului, la nivelul județului Galați au fost înregistrate 7 apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Din informațiile primite până în acest moment:

- O persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării.

- Au fost semnalate și persoane care au suferit atacuri de panică.

De asemenea, în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.

Echipajele operative continuă misiunile de recunoaștere și evaluare în teren, pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului și acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate.

Recomandăm populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur.", au mai transmis reprezentanții IGSU.

Județul Galați, printre cele mai afectate de cutremur

Județul Galați a înregistrat mai multe solicitări de ajutor după seism. Potrivit informațiilor transmise de autorități, au fost primite șapte apeluri la numărul unic de urgență 112.

Unul dintre apeluri a semnalat cazul persoanei rănite de ușa unui dulap, în timpul evacuării din locuință. De asemenea, au fost raportate persoane care au avut nevoie de sprijin după ce au suferit atacuri de panică.

Și în județul Buzău au fost înregistrate efecte ale cutremurului. În municipiul Râmnicu Sărat, o femeie a fost rănită de obiecte de mobilier căzute în timpul mișcării seismice.

Citește și: Cutremurul din România a declanșat alerte pe telefoane înainte ca pământul să se zguduie. Cum funcționează sistemul