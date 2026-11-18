Cutremurul resimțit în România a declanșat alerte pe telefoanele Android cu câteva secunde înainte de seism. Cum funcționează sistemul Google Earthquake Alerts.

Cutremurul din România a declanșat alerte pe telefoane înainte ca pământul să se zguduie | facebook

Telefoanele Android au emis alerte sonore în noaptea de marți spre miercuri, cu câteva secunde înainte ca undele seismice să fie resimțite în România.

Sistemul Android Earthquake Alerts, dezvoltat de Google, poate detecta activitatea seismică folosind senzorii telefoanelor și poate avertiza utilizatorii înainte de sosirea undelor puternice. Cum funcționează tehnologia și cum poate fi activată?

Ce este Android Earthquake Alerts, sistemul care a făcut telefoanele să sune la cutremurul de azi noapte, 18 noiembrie

Cutremurul resimțit în România în noaptea de marți spre miercuri a fost însoțit de o alertă sonoră pe telefoanele Android. Notificarea a ajuns la utilizatori cu câteva secunde înainte ca undele seismice să fie resimțite. Alerta a fost trimisă prin sistemul Android Earthquake Alerts, dezvoltat de Google. Puțini știu însă cum funcționează această tehnologie și cum poate detecta un cutremur înainte ca oamenii să îl simtă.

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Alerta a fost emisă la ora 2:48 și anunța un cutremur cu magnitudinea estimată la 6 grade pe scara Richter, potrivit Go4IT.ro. Datele seismologice ulterioare au indicat o magnitudine de 5,7.

Sistemul care a trimis notificările este un serviciu gratuit, disponibil pe telefoanele cu sistem de operare Android. Acesta este dezvoltat de Google și funcționează prin intermediul serviciilor Google Play.

Rolul său este de a detecta activitatea seismică și de a avertiza utilizatorii aflați în zonele care pot fi afectate. În anumite situații, alerta poate ajunge pe telefon cu câteva secunde înainte ca mișcările puternice ale pământului să fie resimțite.

Cum funcționează Android Earthquake Alerts

Sistemul folosește accelerometrele integrate în telefoanele Android. Acești senzori sunt utilizați în mod obișnuit pentru a detecta mișcarea și orientarea telefonului.

În cazul unui cutremur, accelerometrul poate înregistra vibrațiile produse de undele seismice. Atunci când mai multe telefoane din aceeași zonă detectează mișcări asemănătoare în același timp, sistemul transmite datele către serverele Google.

Pe baza informațiilor primite, Google estimează locul în care s-a produs cutremurul și magnitudinea acestuia. Ulterior, sistemul trimite alerte către telefoanele Android aflate în zonele care ar putea fi afectate de undele seismice.

Astfel, utilizatorii pot primi o avertizare înainte ca undele mai puternice să ajungă în zona lor. Timpul de avertizare depinde însă de distanța față de epicentru și de viteza cu care se propagă undele seismice.

"Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite.

Alerta Google este o funcție a telefoanelor Android, care folosește accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică și poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă.

RO-ALERT este sistemul oficial al autorităților, prin care populația este avertizată în situații de urgență. RO-ALERT nu oferă avertizare anticipată pentru producerea cutremurelor.

Așadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-ALERT și nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcționare și roluri diferite.", a transmis IGSU pe Facebook.

Cum poți activa alertele de cutremur pe telefonul Android

Serviciul Android Earthquake Alerts este disponibil gratuit și, în mod normal, este activat automat pe telefoanele compatibile. Utilizatorii pot verifica sau modifica setarea direct din meniul telefonului.

Pentru a verifica dacă funcția este activă, trebuie să urmezi câțiva pași:

Deschide aplicația Setări.

Intră în secțiunea Siguranță și urgență.

Caută opțiunea Alerte de cutremur (Earthquake Alerts).

Verifică dacă funcția este activată.

Denumirile meniurilor pot diferi în funcție de modelul telefonului și de versiunea sistemului de operare.

Pentru a primi notificări, utilizatorii trebuie să aibă activată funcția de localizare și să fie conectați la internet prin Wi-Fi sau date mobile.

Este important de reținut că sistemul nu poate prezice cutremurele. El detectează un seism care a început deja și încearcă să avertizeze utilizatorii înainte ca undele seismice mai puternice să ajungă la ei. Cele câteva secunde câștigate pot fi importante pentru a lua măsuri rapide de protecție.

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