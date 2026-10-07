Christa Pike este conștientă și poate vorbi, la aproape o săptămână după ce a supraviețuit unei execuții prin injecție letală care a eșuat, au anunțat avocații femeii.

Răsturnare de situație în cazul femeii care a supraviețuit injecției letale. Cum este Christa Pike la o săptămână de la execuție | Profimedia Images

Condamnata la moarte, în vârstă de 50 de ani, se află în continuare internată și primește îngrijiri medicale critice, însă prognosticul său rămâne incert, relatează Associated Press.

Răsturnare de situație în cazul femeii care a supraviețuit injecției letale

Execuția lui Christa Pike era programată pentru 30 septembrie, în Tennessee. Femeia urma să devină prima femeie executată în acest stat în mai bine de două secole. Procedura s-a transformat însă într-un incident fără precedent după ce autoritățile i-au administrat două doze de pentobarbital, medicamentul folosit în protocolul de injecție letală.

La câteva zile după procedură, avocații au oferit primele informații despre starea ei. Pike era inconștientă, intubată și conectată la un ventilator. Potrivit Reuters, medicii încercau să îi salveze viața și să elimine substanța letală din organism.

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Christa Pike vorbește, dar recuperarea va fi lungă

Marți, 6 octombrie, avocații au anunțat că starea lui Pike s-a îmbunătățit. „Christa Pike este conștientă, vorbește și continuă să primească îngrijiri medicale critice”, au transmis aceștia, potrivit AP.

Totuși, medicii nu pot spune deocamdată care va fi evoluția pe termen lung. Avocații au precizat că femeia a suferit leziuni severe la nivelul ambelor brațe, iar recuperarea este de așteptat să fie îndelungată. Ei au descris situația drept una „fără precedent” din punct de vedere medical.

Potrivit ABC News, Pike a fost inițial conectată la ventilator după tentativa de execuție și continuă să fie internată. Departamentul de Corecție din Tennessee a confirmat că femeia se află în spital, dar nu a oferit detalii suplimentare despre starea sa, invocând regulile privind confidențialitatea informațiilor medicale.

Avocații susțin că problemele ar fi apărut în timpul administrării intravenoase a substanței. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, aceștia consideră că liniile intravenoase nu au fost poziționate corect, iar pentobarbitalul ar fi ajuns în țesuturile brațelor, provocând leziuni importante, în loc să intre corespunzător în fluxul sanguin.

Ce spun avocații săi

În urma incidentului, guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a dispus o analiză independentă a execuției și a suspendat pentru restul anului execuțiile programate în stat.

Avocații lui Pike cer acum inclusiv păstrarea tuturor dovezilor legate de procedură, precum înregistrările execuției, acele și informațiile despre medicamentele utilizate.

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Christa Pike rămâne astfel internată, iar deși acum este conștientă și poate vorbi, medicii nu au oferit un prognostic clar. Avocații spun că, cel puțin în acest moment, este de așteptat o perioadă lungă de recuperare.