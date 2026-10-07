După o perioadă în care a stat departe de Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu l-a vizitat pe acesta la filmările Power Couple. Și nu a mers singură, ci însoțită de micuțul Tiago.

Gabriela Prisăcariu și fiul ei au mers să-l vadă pe Dani Oțil la filmările Power Couple. Mesajul emoționant transmis de soția lui | captura instagram/facebook

Gabriela Prisăcariu și fiul ei, Tiago, au mers în Malta pentru a-l vedea pe Dani Oțil, aflat de câteva săptămâni la filmările pentru noul sezon „Power Couple”.

Gabriela Prisăcariu și fiul ei au mers să-l vadă pe Dani Oțil la filmările Power Couple

Revederea dintre prezentator și familia sa a fost una emoționantă, mai ales după perioada în care acesta a fost departe de casă.

Soția prezentatorului a publicat imagini din această călătorie, iar unul dintre cele mai emoționante momente surprinse este cel în care Tiago își îmbrățișează tatăl. Alături de imagine, Gabriela a transmis un mesaj care vorbește despre dificultatea pe care o presupune viața de familie atunci când unul dintre părinți este nevoit să lucreze departe.

Articolul continuă după reclamă

„Tot respectul meu pentru oamenii care lucrează departe de familie”, a scris Gabriela Prisăcariu.

Citește și: Talentul ascuns al lui Gabi Torje a ieșit la iveală la Asia Express. Fotbalistul a surprins pe toată lumea: „Le-am dat pe spate”

Dani Oțil, de câteva săptămâni departe de casă

Dani Oțil se află în Malta pentru filmările noului sezon „Power Couple”, iar perioada petrecută departe de familie nu a fost ușoară pentru Gabriela și Tiago. Cu doar câteva zile înainte de vizita în Malta, soția prezentatorului povestise că îi este dor de Dani și că absența lui este resimțită inclusiv de fiul lor.

Gabriela a explicat că și-a reorganizat programul în această perioadă pentru a petrece cât mai mult timp cu Tiago. Băiețelul a resimțit și el lipsa tatălui, iar revederea din Malta a venit după câteva săptămâni în care Dani a fost implicat în filmările pentru „Power Couple”.

Vizita a avut, astfel, o încărcătură emoțională aparte. Tiago a avut ocazia să-și revadă tatăl chiar la locul în care acesta muncește, iar imaginile publicate de Gabriela surprind apropierea dintre cei doi.

Citește și: Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey, între 6 și 15 noiembrie. Rezervările sunt disponibile de azi

Pentru Gabriela, momentul a fost și o ocazie de a transmite un gând tuturor celor care sunt nevoiți să stea departe de cei dragi din cauza serviciului. Mesajul ei a însoțit imaginea în care fiul său îl îmbrățișează pe Dani.

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela povestea cât de diferite sunt zilele familiei atunci când Dani nu este acasă. Acum, însă, distanța dintre ei a fost înlocuită pentru scurt timp de o revedere în Malta, chiar pe platourile unde prezentatorul filmează noul sezon „Power Couple”.