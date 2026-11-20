O româncă stabilită în SUA de patru luni a povestit ce o deranjează în America. Scrisorile alarmiste și popcornul la teatru se numără printre surprizele sale.

Româncă mutată în America, surprinsă de lucrurile pe care le-a descoperit! Ce nu îi place în SUA, după patru luni de locuit acolo | Shutterstock

Visul american vine și cu surprize mai puțin plăcute, iar o româncă stabilită de patru luni în Statele Unite ale Americii a povestit pe rețelele sociale ce lucruri au reușit să o surprindă de când s-a mutat peste Ocean.

Româncă mutată în America, surprinsă de lucrurile pe care le-a descoperit!

Deși spune că a descoperit mult mai multe lucruri frumoase pe care le apreciază decât motive de nemulțumire, există și câteva obiceiuri și situații cu care îi este greu să se obișnuiască.

Femeia a publicat o serie de imagini pe Instagram, în care a vorbit despre aspectele din viața americană care o scot din sărite. Printre acestea se numără multitudinea de scrisori cu mesaje alarmiste, dar și un obicei pe care l-a întâlnit în sălile de teatru și de operă.

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Scrisorile alarmiste și presiunea constantă de a cumpăra servicii

Unul dintre lucrurile care au deranjat-o cel mai mult este numărul mare de scrisori și notificări comerciale pe care le primește. Potrivit româncei, multe dintre acestea folosesc un limbaj alarmist, uneori apropiat de intimidare, pentru a-i convinge pe destinatari să cumpere diferite servicii.

Este vorba despre oferte pentru servicii auto, asigurări și garanții, toate însoțite de termene-limită, mesaje urgente și presiune constantă. În opinia sa, este dificil să faci diferența între o notificare serioasă și o posibilă tentativă de înșelătorie, mai ales atunci când mesajele sunt construite astfel încât să creeze senzația că trebuie să acționezi imediat.

„La început poate fi destul de greu să faci diferența între o notificare serioasă și o tentativă de scam”, a transmis aceasta în postarea sa.

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Popcornul, prezent chiar și la teatru sau la operă

O altă surpriză pentru româncă a fost obiceiul de a consuma popcorn în timpul spectacolelor de teatru sau de operă. Aceasta a publicat și o fotografie dintr-o sală de spectacol, în care a explicat că preferă să păstreze obiceiurile europene atunci când vine vorba despre astfel de evenimente.

Femeia spune că nu își dorește să intre într-o dezbatere despre regulile de etichetă, însă mirosul de popcorn într-o sală de teatru i se pare greu de asociat cu o asemenea experiență culturală.

Mai multe lucruri bune decât motive de nemulțumire

Chiar dacă a descoperit și aspecte care o deranjează, românca nu consideră că experiența americană este una dezamăgitoare. Dimpotrivă, aceasta a mărturisit că, dacă ar trage linie după primele patru luni, lucrurile frumoase pe care le-a descoperit în SUA sunt mult mai numeroase decât cele care o nemulțumesc.

„Nu mă așteptam să fie totul roz, dar, dacă ar fi să trag linie, sunt mult mai multe lucruri faine pe care le ador aici decât lucruri care mă scot din sărite”, a explicat ea.

Românca a anunțat că va reveni și cu o postare despre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult în America, mărturisind că are destul de multe exemple și încă nu s-a hotărât pe care să le prezinte.