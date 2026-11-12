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S-au înmulțit cutremurele în România în ultimele luni? Ce arată statisticile din 2026 și ce spun specialiștii

S-au înmulțit cutremurele în România în 2026? Ce arată statisticile INFP, cum a evoluat activitatea seismică și ce spun specialiștii despre riscul unui cutremur major.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 09:15 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:48
S-au înmulțit cutremurele în România în ultimele luni? | Shutterstock
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Mai multe cutremure înregistrate în ultimele luni au readus în atenție activitatea seismică din România și riscurile asociate zonei Vrancea. Întrebarea este: indică aceste seisme o intensificare reală a activității tectonice?

Câte cutremure s-au produs în România în ultimele luni

Numărul cutremurelor înregistrate în România a variat de la o lună la alta, iar datele din ultimele luni arată o ușoară creștere a seismelor cu magnitudinea de cel puțin 3. Potrivit statisticilor publicate de www.cutremurromania.ro, în octombrie 2026 au fost înregistrate 16 cutremure cu epicentrul pe teritoriul țării. Dintre acestea, 12 au avut magnitudinea de cel puțin 3.

Aceeași sursă arată că numărul seismelor cu magnitudinea de cel puțin 3 din octombrie a fost cu 38% peste media istorică a lunii. Pentru perioada 2010–2025, media a fost de 8,7 cutremure.

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În lunile anterioare, activitatea seismică a avut valori diferite. În august 2026 au fost raportate 19 cutremure, dintre care 9 au avut magnitudinea de cel puțin 3. În septembrie, numărul total a scăzut la 14, însă 10 dintre acestea au avut magnitudinea de cel puțin 3.

Așadar, dacă luăm în calcul doar seismele cu magnitudinea de cel puțin 3, observăm o creștere treptată în ultimele trei luni analizate: 9 în august, 10 în septembrie și 12 în octombrie.

Această evoluție nu înseamnă însă că activitatea seismică este în creștere pe termen lung.

Cum se compară situația cu anii anteriori

Potrivit datelor publicate de www.cutremurromania.ro, în octombrie 2025 au fost înregistrate 15 cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3. În aceeași lună din 2026, numărul acestora a fost de 12. Așadar, în ciuda depășirii mediei istorice pentru luna octombrie, au fost mai puține seisme față de aceeași perioadă a anului trecut.

Au existat și ani în care activitatea seismică a fost mai intensă. Un exemplu este octombrie 2013, când au fost raportate 22 de cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3.

Aceste cifre arată că activitatea seismică nu urmează un ritm constant. Numărul cutremurelor poate crește sau scădea de la o lună la alta și de la un an la altul.

Care a fost cel mai puternic cutremur din octombrie 2026

Cel mai puternic cutremur din România, înregistrat în octombrie 2026, s-a produs pe 19 octombrie, la ora 11:51, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut o magnitudine locală revizuită de 4,7 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 124 de kilometri. Institutul a raportat și o magnitudine de 5,0, calculată prin metoda mb.

Cutremurul a avut o intensitate de IV pe scara Mercalli și a fost resimțit în mai multe localități.

În ce zone ale României s-au produs cele mai multe cutremure

Datele pentru luna octombrie arată că județul Buzău a fost zona cu cele mai multe epicentre ale cutremurelor înregistrate. Potrivit statisticilor publicate de www.cutremurromania.ro, aici au fost raportate 8 seisme.

Alte 4 cutremure au avut epicentrul în județul Vrancea. Două seisme au fost înregistrate în județul Botoșani, unul în Prahova și unul în Arad.

Un aspect important este adâncimea la care s-au produs cutremurele din zona Vrancea. Potrivit www.cutremurromania.ro, toate cele 12 seisme incluse în raportul lunii octombrie au avut loc la adâncimi intermediare, cuprinse între 60 și 200 de kilometri.

Ce cutremure s-au produs în România în noiembrie 2026

Cel mai recent dintre seismele de luna aceasta s-a produs pe 11 noiembrie 2026, la ora 16:43, în Muntenia, județul Buzău. Potrivit INFP, cutremurul a avut magnitudinea de 2,9 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 14 kilometri. Epicentrul s-a aflat în apropierea orașelor Buzău, Slobozia și Brăila.

Un alt seism a fost înregistrat pe 4 noiembrie, în zona seismică Vrancea. A avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 90 de kilometri.

Tot pe 11 noiembrie, dar în primele ore ale dimineții, la ora 04:25, INFP a raportat un cutremur cu magnitudinea de 2,3 în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 156 de kilometri.

De ce se produc mai multe cutremure în anumite perioade

Potrivit specialiștilor de la United States Geological Survey (USGS), există perioade în care au loc mai multe cutremure, urmate de intervale în care numărul acestora scade.

O creștere temporară a numărului de seisme nu reprezintă, în sine, un semnal că se apropie un cutremur major. De altfel, apariția mai multor cutremure mici nu înseamnă automat că se pregătește un seism de magnitudine mare, mai explică USGS.

În prezent, rețelele de supraveghere sunt mult mai bine dezvoltate decât în trecut. Aparatura modernă poate detecta și cutremure foarte slabe, care înainte nu erau întotdeauna înregistrate. Din acest motiv, numărul seismelor raportate a crescut și datorită capacității mai bune de monitorizare.

Specialiștii subliniază că, în acest moment, nu există o metodă prin care să poată fi stabilite cu exactitate data, locul și magnitudinea unui viitor cutremur major. Prin urmare, numărul cutremurelor mici înregistrate într-o anumită perioadă nu poate fi folosit pentru a prezice producerea unui seism puternic.

Ce arată, de fapt, statisticile?

Datele din ultimele luni arată o creștere ușoară a numărului de cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3. În perioada august–octombrie 2026, numărul acestora a crescut de la o lună la alta: 9 seisme în august, 10 în septembrie și 12 în octombrie.

Mai mult, octombrie 2026 a înregistrat cu 38% mai multe cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3 față de media istorică a aceleiași luni, calculată pentru perioada 2010–2025.

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