Șase cutremure au fost înregistrate în zona Vrancea în doar patru zile. Ce magnitudine a avut cel mai puternic seism și când s-au produs mișcările tectonice.

De la începulul lunii noiembrie, activitatea seismică din România a atras atenția. În zona Vrancea au fost înregistrate șase cutremure în decurs de numai patru zile, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Șase cutremure în doar patru zile în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut cel mai puternic seism

Un nou cutremur a avut loc în această dimineață, 4 noiembrie, în România. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, și a avut magnitudinea de 3,5.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea tectonică a fost înregistrată la ora 6:09, la o adâncime de 90,3 kilometri.

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Acesta este al șaselea cutremur înregistrat în România de la începutul lunii noiembrie. În ultimele zile, zona Vrancea a avut mai multe mișcări seismice, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6. Cel mai puternic dintre acestea a avut magnitudinea de 3,6.

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Care a fost cel mai puternic cutremur din România în acest an

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea de 4,8. Seismul s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău, potrivit datelor menționate de INFP.

Un cutremur de 5,2 grade a zguduit Gorjul în 2023. Ce explica atunci directorul INFP

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs în județul Gorj în anul 2023. Seismul a fost resimțit în mai multe zone.

La scurt timp după producerea cutremurului, Constantin Ionescu, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a oferit explicații despre acest eveniment.

„Este unul din cele mai mari cutremure. Poate provoca daune sau pagube, dar nu numai dacă este sub o clădire. Mișcarea pământului de jos în sus sau pe direcțiile cutremurului nu este îngrijorătoare. Valoarea este mică, intensitatea este mică, la turci a fost intensitate de 9, aici intensitatea de 5 nu este foarte mare”, declara la acel moment Constantin Ionescu, directorul INFP.

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