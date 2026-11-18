O sesiune obișnuită de gaming s-a transformat într-un moment de alertă, după ce un streamer a surprins în timpul transmisiunii live cutremurul din această dimineață. Iată reacția streamerului.

Cutremurul din 18 noiembrie, surprins în direct, în timpul unui live de gaming | ProfiMedia, TikTok

Un moment neobișnuit, surprins în timpul unei transmisiuni live de gaming, arată cum un cutremur poate întrerupe activitățile uzuale și poate genera confuzie chiar și atunci când există sisteme de avertizare disponibile.

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Cutremurul din 18 noiembrie 2026, surprins în timpul unui live de gaming

Cutremurul cu magnitudinea estimată de 5,7 s-a produs în România în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026.

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În postarea de pe rețelele de socializare, streamerul se află în fața calculatorului, concentrat asupra jocului, când apar primele mesaje referitoare la producerea unui cutremur.

Unul dintre detaliile care atrag atenția este reacția întârziată la notificările telefonului. Streamerul povestește că, inițial, a avut impresia că alerta transmisă de telefonul Samsung provenea din căști. Abia ulterior a realizat că era vorba despre o notificare de avertizare privind un cutremur.

Postarea lui Werty evidențiază rolul pe care îl pot avea sistemele de notificare în situații de urgență, mai ales atunci când oamenii sunt implicați în alte activități și nu urmăresc permanent informațiile despre mediul înconjurător.

Streamerul nu a identificat imediat semnificația sunetului primit pe telefon, mai mult decât atât, nici nu a realizat producerea seismului, persoana cu care se juca l-a anunțat alarmată: „Cutremur! Cutremur!”

Werty întreabă surprins: „La noi?!”

„Vai de sufletul meu”, spune persoana care a simțit seismul mult mai pronunțat. Werty pare încă ușor confuz și nu bagă de seamă că telefonul îl avertizează în privința seismului.

„N-am simțit nimic!” spune streamerul. „Aud ceva în cască”, adaugă el, ulterior realizând că sunetul vine de la telefon.

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„Ne sunau amândurora telefoanele, dar nu mai primsem o alertă pentr un cutremur așa mare”, explică el.

În doar câteva secunde de la verificarea telefonului, Werty aproape cade de pe scaun speriat, la replica cutremurului.

Situația ilustrează cât de ușor poate fi confundată o alertă de urgență cu un sunet obișnuit, în special într-un spațiu în care sunt folosite căști, microfoane și alte echipamente audio.

Clipul include și mesaje referitoare la succesiunea undelor seismice, cu avertizări precum „Urmează valul mare”, care amplifică tensiunea momentului.

Un alt aspect vizibil în înregistrare este atenția acordată echipamentelor din camera de streaming. În imagini apar avertizări privind obiectele aflate în spațiul de lucru, inclusiv planta, microfonul și scaunul.

Astfel de detalii readuc în discuție un aspect important al siguranței în timpul unui seism: obiectele și echipamentele aflate în apropierea persoanelor pot deveni surse de pericol dacă nu sunt fixate corespunzător.

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Într-un spațiu de gaming sau streaming există frecvent monitoare, sisteme audio, microfoane montate pe brațe articulate, rafturi și alte obiecte care se pot deplasa sau răsturna în timpul mișcărilor seismice.

Din acest motiv, securizarea echipamentelor nu este importantă doar pentru protejarea investițiilor, ci și pentru reducerea riscului de accidentare.

Dincolo de caracterul neobișnuit al imaginilor, înregistrarea arată și o particularitate a transmisiunilor live: evenimentele neprevăzute pot fi surprinse fără ca persoanele implicate să aibă timp de reacție sau să întrerupă imediat activitatea.

Spre deosebire de materialele filmate și editate ulterior, transmisiunile în direct pot oferi o perspectivă spontană asupra reacțiilor oamenilor în situații neașteptate.

În același timp, astfel de înregistrări pot atrage atenția asupra importanței pregătirii pentru situații de urgență, inclusiv în locuințe sau în spațiile în care oamenii petrec multe ore în fața calculatorului.

Reacțiile internauților la clipul postat pe rețelele de socializare au fost diverse: de la „E primul pe care îl văd că s-a adăpostit”, la „Ce model de telefon ai?”

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Cum trebuie să reacționezi dacă te surprinde un cutremur?

Indiferent dacă te afli la birou, acasă sau în fața calculatorului, recomandările de protecție rămân aceleași.

În timpul unui cutremur, este important să te adăpostești într-un loc sigur, să te îndepărtezi de ferestre, mobilier instabil și obiecte care pot cădea și să nu încerci să părăsești clădirea în timp ce seismul este în desfășurare.

Dacă folosești căști, este important să nu ignori eventualele alerte primite pe telefon sau alte semnale de avertizare. De asemenea, echipamentele grele, monitoarele și rafturile ar trebui fixate astfel încât să nu se răstoarne la mișcări seismice.

Imaginile surprinse în timpul transmisiunii demonstrează cât de repede se poate schimba o situație obișnuită și cât de importantă este recunoașterea alertelor de urgență. Chiar și atunci când suntem concentrați asupra unei activități, trebuie să fim pregătiți să reacționăm în cazul unui cutremur.