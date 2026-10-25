Un nou atac grav la un zoo din Europa! O femeie se zbate între viață și moarte, la două săptămâni după tragedia cu tigrul

Un nou incident grav petrecut într-o grădină zoologică din Europa a provocat îngrijorare. O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, angajată a unui parc zoologic din Olanda, a fost atacată de un leopard persan în timp ce își desfășura activitatea.
Incidentul s-a produs sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Safaripark Beekse Bergen, situat în localitatea Hilvarenbeek, în sudul Olandei. Potrivit publicației britanice Daily Star, femeia a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital.
Colegii au auzit strigătele de ajutor
Îngrijitoarea se afla într-un spațiu interior destinat leoparzilor, în momentul în care a fost atacată. Femeia a reușit să ceară ajutor prin stația de emisie-recepție, iar o colegă i-a auzit strigătele și a alertat personalul.
Angajații au intervenit și au reușit să separe animalul de victimă. La fața locului au ajuns echipajele medicale, iar femeia a fost transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.
Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții parcului, operația s-a încheiat cu succes, însă starea pacientei rămânea critică la ultima actualizare disponibilă. Conform LADbible, îngrijitoarea lucra în cadrul parcului de aproximativ 25 de ani, dintre care opt ani îi petrecuse îngrijind feline mari.
Autoritățile au deschis o anchetă
Circumstanțele exacte ale atacului nu sunt cunoscute deocamdată. În cadrul parcului zoologic se află doi leoparzi persani, iar reprezentanții instituției au precizat că urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul.
Inspectoratul Muncii din Olanda a deschis o anchetă pentru a verifica împrejurările în care angajata a ajuns în contact direct cu animalul.
Conducerea parcului a transmis că leopardul implicat nu va fi eutanasiat. Potrivit The Nightly, vizitatorii parcului nu au fost implicați în incident.
Un bărbat a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru, în urmă cu două săptămâni
Noul incident vine la numai două săptămâni după o tragedie petrecută într-un parc zoologic din Marea Britanie.
Pe 10 octombrie 2026, William Chapman, un tânăr de 24 de ani, a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru siberian de la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster. Animalul, numit Altai, l-a atacat, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să-i salveze viața.
Poliția din South Yorkshire a confirmat decesul și a precizat că tigrul a rămas în țarc după incident. Conform Sky News, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei. Cele două evenimente, petrecute la un interval de 14 zile, readuc în atenție riscurile asociate contactului direct dintre oameni și animalele sălbatice ținute în captivitate.
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