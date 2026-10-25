Un nou atac grav la un zoo din Europa! O femeie se zbate între viață și moarte, la două săptămâni după tragedia cu tigrul

O îngrijitoare cu 25 de ani de experiență a fost atacată de un leopard într-o grădină zoologică din Olanda. Femeia a ajuns în stare critică la spital, iar autoritățile au deschis o anchetă. Incidentul vine la doar două săptămâni după ce un bărbat a fost ucis de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie.

Un nou atac grav la un zoo din Europa! | pexels

Un nou incident grav petrecut într-o grădină zoologică din Europa a provocat îngrijorare. O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, angajată a unui parc zoologic din Olanda, a fost atacată de un leopard persan în timp ce își desfășura activitatea.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Safaripark Beekse Bergen, situat în localitatea Hilvarenbeek, în sudul Olandei. Potrivit publicației britanice Daily Star, femeia a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital.

Colegii au auzit strigătele de ajutor

Îngrijitoarea se afla într-un spațiu interior destinat leoparzilor, în momentul în care a fost atacată. Femeia a reușit să ceară ajutor prin stația de emisie-recepție, iar o colegă i-a auzit strigătele și a alertat personalul.

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Angajații au intervenit și au reușit să separe animalul de victimă. La fața locului au ajuns echipajele medicale, iar femeia a fost transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții parcului, operația s-a încheiat cu succes, însă starea pacientei rămânea critică la ultima actualizare disponibilă. Conform ⁠LADbible, îngrijitoarea lucra în cadrul parcului de aproximativ 25 de ani, dintre care opt ani îi petrecuse îngrijind feline mari.

Autoritățile au deschis o anchetă

Circumstanțele exacte ale atacului nu sunt cunoscute deocamdată. În cadrul parcului zoologic se află doi leoparzi persani, iar reprezentanții instituției au precizat că urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul.

Inspectoratul Muncii din Olanda a deschis o anchetă pentru a verifica împrejurările în care angajata a ajuns în contact direct cu animalul.

Conducerea parcului a transmis că leopardul implicat nu va fi eutanasiat. Potrivit ⁠The Nightly, vizitatorii parcului nu au fost implicați în incident.

Un bărbat a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru, în urmă cu două săptămâni

Noul incident vine la numai două săptămâni după o tragedie petrecută într-un parc zoologic din Marea Britanie.

Pe 10 octombrie 2026, William Chapman, un tânăr de 24 de ani, a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru siberian de la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster. Animalul, numit Altai, l-a atacat, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să-i salveze viața.

Poliția din South Yorkshire a confirmat decesul și a precizat că tigrul a rămas în țarc după incident. Conform Sky News, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei. Cele două evenimente, petrecute la un interval de 14 zile, readuc în atenție riscurile asociate contactului direct dintre oameni și animalele sălbatice ținute în captivitate.

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