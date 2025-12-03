Miracol de Crăciun la grădina zoologică. Cum arată cei 2 pui de leu extrem de rari care tocmai s-au născut

Antena Căutare
Un miracol de Crăciun a avut loc la o grădină zoologică când 2 pui de leu extrem de rari s-au născut, spre încântarea experților.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:53 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:57
O grădină zoologică din Venezuela are acum 2 noi pui de leu extrem de rari | Profimedia Images

O grădină zoologică din Venezuela a avut parte de un miracol de Crăciun cu nașterea a 2 pui de leu extrem de rari.

Puii Timbavati s-au născut pe 26 noiembrie la Maracay Delicias Zoo, scrie Daily Mail.

Aceștia fac parte din programul de reproducere și conservare a speciilor pe cale de dispariție.

Puii și mama lor sunt ținuți sub observație de o echipă specială de veterinari.

Miracol de Crăciun la grădina zoologică

După ce grădina zoologică a anunțat miracolul de Crăciun, a invitat publicul local să propună nume pentru ambii pui.

Puiul mascul va rămâne alături de mama sa. Femela a fost izolată și primește hrană asistată.

Guvernatoarea Joana Sanchez a declarat că, în zilele următoare, publicul îi va putea vedea atunci când vor fi siguri că evoluția lor decurge bine.

Președinta grădinii zoologice, Vanesa Rodriguez, a anunțat de asemenea că instituția a început să facă fotografii și filmări pentru a documenta dezvoltarea puilor și le va împărtăși publicului prin canalele sale oficiale.

Cei 2 pui sunt prima pereche de pui de leu alb născuți din 2023, când Venezuela a primit primii 3 pui de leu alb născuți în captivitate.

Leii albi sunt extrem de rari

Potrivit Global White Lion Protection Trust, leii albi nu sunt albinoși, ci reprezintă o raritate genetică distinctă întâlnită doar în Africa de Sud.

Colorația lor e cauzată de o genă recesivă similară cu cea care determină culoarea albastră a ochilor la oameni. Din acest motiv, leii albi își păstrează pigmentul în ochi și în pernuțele labelor, spre deosebire de albinoși care nu au pigment deloc.

Această mutație a apărut în mod natural și a fost observată pentru prima dată în mod oficial în regiunea Timbavati din Africa de Sud. De aici și denumirea leilor care au această genă. Acolo se află singura populație naturală cunoscută care poate produce lei albi.

Pentru ca un pui să se nască alb, ambii părinți trebuie să poarte gena recesivă, chiar dacă ei nu sunt albi. Din această cauză, leii albi sunt extrem de rari.

În prezent există mai puțin de 200 de lei albi în lume și doar aproximativ 10 în sălbăticie, în habitatul lor endemic.

Din punct de vedere cultural și spiritual, leul alb a fost considerat sfânt de triburile africane din Timbavati. În cultura populară modernă, puii albi au devenit un simbol al rarității și al frumuseții neobișnuite, fiind promovați intens de grădini zoologice din întreaga lume.

La nivel mondial, prădătorii de top sunt în pericol din cauza dispariției. Cum reprezintă ultima verigă din lanțul trofic, se bazează pe echilibrul natural care a fost perturbat de schimbarea climei, cauzată de activitatea umană. Eforturi de conservare precum cel de la grădina zoologică din Venezuela sunt importante pentru supraviețuirea mai multor specii în pericol.

