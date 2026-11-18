Un cutremur cu magnitudinea mai mică s-a produs miercuri după-amiază în zona seismică Vrancea, după seismul de 5,7 înregistrat în cursul nopții.

Un nou cutremur s-a produs miercuri în România, la câteva ore după seismul de 5,7 grade pe scara Richter | Shutterstock

Un nou cutremur s-a produs miercuri după-amiază, 18 noiembrie 2026, în România, la câteva ore după seismul puternic înregistrat în timpul nopții. De această dată, mișcarea seismică a avut o magnitudine de 2,0 și s-a produs tot în zona seismică Vrancea.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 14:25:55, la o adâncime de 17,5 kilometri. Seismul a fost încadrat în categoria celor slabe.

Un nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

Conform informațiilor transmise de specialiști, cutremurul de miercuri după-amiază s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 17,5 kilometri.

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Mișcarea seismică a avut magnitudinea locală ML 2,0 și s-a produs în apropierea mai multor orașe. Potrivit datelor INCDFP, seismul a fost localizat la 24,4 kilometri sud-vest de Focșani, 42,7 kilometri nord de Buzău, 79,2 kilometri vest de Brăila, 79,9 kilometri vest de Galați și 94,4 kilometri sud-vest de Bârlad.

Acesta este un seism de intensitate redusă, înregistrat în aceeași zi în care România a fost zguduită de un cutremur mult mai puternic, produs în cursul nopții, tot în zona Vrancea.

Cutremurul de 5,7 grade care a trezit România în noaptea de 18 noiembrie

Miercuri dimineață, la ora 02:48:55, un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Potrivit datelor publicate de INCDFP, seismul a avut loc la o adâncime de 120,8 kilometri și a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării.

Cutremurul a fost suficient de puternic încât să trezească numeroși locuitori din somn. Mișcările seismice au fost resimțite inclusiv în București, dar și în alte zone din sudul și estul țării. Seismul a avut intensitatea VI.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, două persoane au fost rănite în urma cutremurului. În județul Galați, o persoană a fost lovită de ușa unui dulap în timp ce încerca să iasă din locuință. Un alt incident a fost raportat în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce mai multe piese de mobilier au căzut peste ea.

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Seismul din timpul nopții a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate în România în ultimii ani și a readus în atenție activitatea seismică din zona Vrancea. Ulterior, miercuri după-amiază, un nou cutremur, de magnitudine mult mai mică, a fost înregistrat în aceeași regiune.