Trendul viral pe TikTok ascunde un real pericol! Ce a pățit o tânără după ce a mâncat lalele și ce spun specialiștii: „au un grad de toxicitate...”

Pentru a deveni virale și pentru a strânge cât mai multe aprecieri virtuale, mai multe tinere din țara noastră aleg să participe la un trend neobișnuit de pe Tik Tok, punându-și sănătatea în pericol.

Dorința de a se remarca este atât de mare, încât fetele ignoră cu orice preț riscurile la care se supun, fără să se gândească că ar putea în orice moment să declanșeze o anumită problemă de sănătate.

Româncele nu doar că participă la trend cu gândul de a câștiga popularitate, ci o fac și cu mult entuziasm.

Medicii trag un semnal de alarmă și vin cu avertizări importante. Iată cât de periculos este de fapt trendul de pe TikTok!

Un trend bizar face ravagii pe TikTok. Mai multe tinere s-au filmat mâncând lalele. Ce semnal de alarmă trag medicii

În ultima perioadă platforma TikTok s-a umplut de clipuri de acest gen, iar internauții s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii consideră că trendul este bizar, alții le apreciază și le încurajează pe fetele care aleg să mănânce lalele pentru miile de like-uri.

Maria, una dintre tinerele care au luat parte la trend și cea care a strâns cele mai multe aprecieri la postare, a făcut recent câteva declarații pentru Observator, unde a vorbit despre „reușita” sa în online.

„A ajuns la două milioane jumate și 100 de mii de like-uri. Le-a plăcut. Eu credeam că o să mă oblige să o mănânc așa doar pentru video dar era chiar dulce, gustoasă. Aş folosi-o în desert, e dulce” a spus aceasta, lăsându-i pe telespectatori total surprinși.

Totuși, aceasta a revenit în online la scurt timp cu un update în online, menționând că s-a confruntat cu mai multe probleme din cauza lalelelor.

„Umblu toată ziua roșie pe față. Când sunt roșie, când sunt palidă. Mă doare urechea, gâtul. Nu pot înghiți nimic, după ce am mâncat laleaua nu am putut mânca nimic două zile. Amețesc, vreau să dorm, am temperatură, mă dor mușchii de la spate, de la picioare și de la burtă (...). Laleaua era chiar dulce, gustoasă. Pot să mănânc și o sută, n-am nici o problemă, dar eu nu am știut că ele sunt atât de dăunătoare. Nu am înghițit-o, doar am ținut-o în gură”, a povestit Maria.

Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la trendul mai puțin obișnuit și încearcă să îi responsabilizeze pe tineri.

Potrivit Libertatea, medicul toxicolog Radu Țincu avertizează că lalelele sunt toxice și pot provoca reacții severe.

„În cazul lalelelor discutăm de o toxicitate redusă. Toxicitatea este cu atât mai mare, cu cât se consumă bulbi de lalele. Însă și în frunze și floare pot să existe substanțe care nu sunt neapărat toxice pentru întregul organism, însă au un grad de toxicitate. Asta înseamnă că pot să producă anumite iritații la nivelul mucoasei tractului digestiv, mucoasă orală sau la nivelul mucoasei esofagiene sau gastrice” a explicat acesta pentru sursa citată mai sus.

Potrivit specialistului, din cauza substanțelor toxice din lalele pot apărea „senzații de usturime la nivelul cavității bucale, greață sau vărsături, crampe abdominale”.

