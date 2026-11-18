Visa și JPMorgan Chase au fost incluse de gruparea de hackeri n0n pe lista presupuselor victime. Atacatorii au dat un ultimatum de 48 de ore și amenință că vor publica datele pe care susțin că le-au furat.

O nouă grupare de hackeri, care folosește numele n0n, amenință două dintre cele mai cunoscute companii din domeniul financiar, Visa și JPMorgan Chase. Atacatorii au anunțat un termen de 48 de ore pentru negocieri și susțin că vor publica datele obținute în urma presupuselor atacuri informatice.

Visa și JPMorgan Chase, amenințate de hackeri! Ultimatum de 48 de ore pentru publicarea unor presupuse date furate

Visa a confirmat un incident de securitate la un furnizor extern din regiunea Asia-Pacific, dar precizează că propriile sisteme nu au fost afectate.

„Sistemele Visa nu au fost implicate și nu au fost afectate. Nu există indicii că datele de plată, precum numerele cardurilor, ar fi fost afectate”, a transmis un reprezentant al companiei pentru Cybernews.

Articolul continuă după reclamă

În cazul JPMorgan Chase, situația este diferită. Banca nu a confirmat un furt de date și susține că problemele informatice din 16 noiembrie au fost provocate de o eroare software. Reprezentanții instituției au declarat pentru Cybernews că nu există dovezi care să lege întreruperea serviciilor de un atac informatic.

Până în prezent, nu a fost stabilită o legătură între problemele tehnice ale băncii și amenințările grupării n0n.

Potrivit SecureBlink, gruparea a apărut în septembrie 2026 și folosește un site pe care publică numele companiilor pe care susține că le-a atacat. Hackerii recurg la amenințări cu publicarea informațiilor pentru a pune presiune asupra victimelor și a le determina să negocieze.

Zoom, IKEA, HSBC și alte 175 de site-uri, infectate cu un cod malițios. Hackerii au încercat să fure datele utilizatorilor

Un atac informatic de amploare a afectat site-urile a 178 de organizații cunoscute, printre care Zoom, BBC, CNN, IKEA, HSBC, Salesforce și Air France-KLM. Hackerii au introdus un cod malițios în platforma de optimizare web Optimizely, folosită de companii pentru modificarea și personalizarea site-urilor.

Potrivit cercetătorilor în securitate cibernetică, atacul a fost descoperit pe 16 noiembrie. Codul ascuns putea fura datele cardurilor bancare, informații personale și cookie-uri din browser. De asemenea, încerca să redirecționeze plățile în criptomonede către portofelele digitale controlate de atacatori și să infecteze dispozitivele iPhone cu cod malițios.

Potrivit companiei de securitate Report URI, furtul de criptomonede a fost deja confirmat. În aproximativ nouă ore, atacatorii ar fi obținut circa 7.040 de dolari.

Un aspect îngrijorător este că utilizatorii accesau site-uri cunoscute și considerate de încredere. Codul malițios era încărcat prin infrastructura Optimizely, fără ca vizitatorii să observe că paginile accesate executau instrucțiuni periculoase.

Citește și: GPS-ul avioanelor bruiat, Microsoft blocat și frigidere atacate de hackeri. Ce se întâmplă cu tehnologia în Europa?