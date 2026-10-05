Vortexul polar a devenit unul dintre subiectele urmărite îndeaproape de meteorologi în această perioadă, iar evoluția sa din acest an ridică deja o serie de întrebări cu privire la vremea din următoarele săptămâni.

Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare | Shutterstock

Deși fenomenul a fost urmărit încă din luna septembrie, datele actuale permit o imagine mai clară asupra modului în care acesta se dezvoltă și asupra efectelor pe care le-ar putea avea asupra Europei.

Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă

În 2026, vortexul și-a început extinderea spre stratosferă neobișnuit de devreme, încă din ultimele zile ale lunii august. Este o caracteristică observată și în cazul unor vortexuri din anii precedenți, care au început foarte puternic, dar au întâmpinat ulterior probleme de structură.

În mod normal, vortexul troposferic începe să se extindă treptat către stratosferă odată cu răcirea specifică toamnei. Procesul se intensifică începând din octombrie și ajunge, de regulă, la maximum în apropierea solstițiului de iarnă, când noaptea este cea mai lungă.

Articolul continuă după reclamă

Vortexul din acest an este încă în formare

Partea superioară a vortexului, aflată în stratosferă, este deja formată, însă nucleul principal nu este încă bine definit. Analizele actuale indică o structură care, deși pare bine organizată în anumite zone, prezintă încă vulnerabilități.

Specialiștii se așteaptă ca și în acest sezon să existe perioade de turbulență și slăbire a vortexului, însă nu neapărat la nivelul observat anul trecut, arată www.meteoromania.ro. Evoluția sa va fi importantă pentru vremea din Europa, deoarece modificările structurii vortexului pot influența Jet Stream-ul și pot permite aerului rece să coboare către latitudini mai sudice.

O schimbare importantă chiar în această săptămână

Prima perturbare semnificativă a vortexului este așteptată chiar în această perioadă. Slăbirea structurii din stratosferă va avea ca efect și diminuarea Jet Stream-ului, mecanism care poate favoriza pătrunderea aerului rece în Europa.

Durata episodului rece va depinde însă de viteza cu care vortexul își va reface structura. Tocmai acest aspect este unul dintre cele mai mari semne de întrebare în acest moment, iar modelele meteorologice pot suferi modificări importante în următoarele zile.

Până acum, vortexul polar s-a dovedit deosebit de rezistent, ceea ce a favorizat o circulație atmosferică mai degrabă zonală și a limitat blocajele anticiclonice. Acest lucru a contribuit inclusiv la cantități reduse de precipitații în anumite perioade.

Citește și: Se schimbă vremea în România. Când scad temperaturile până la 15 grade și ce regiuni sunt lovite de ploi

Totuși, evoluția actuală nu exclude schimbări importante. În anii cu o dinamică asemănătoare au fost posibile, ulterior, episoade de iarnă severă, inclusiv viscole în perioada Crăciunului, așa cum s-a întâmplat în 2003.