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Se schimbă vremea în România. Când scad temperaturile până la 15 grade și ce regiuni sunt lovite de ploi

Vremea se schimbă în România în ultimele zile din septembrie și la începutul lunii octombrie. După un debut de săptămână cu temperaturi care vor ajunge până la 26 de grade Celsius în unele regiuni, meteorologii anunță o răcire, ploi și intensificări ale vântului.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 14:00 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 12:35
Se schimbă vremea în România. Când scad temperaturile până la 15 grade și ce regiuni sunt lovite de ploi | Shutterstock
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Cele mai scăzute valori sunt așteptate în sudul și estul țării.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile vor începe să scadă mai evident de la mijlocul săptămânii. În unele zone, maximele se vor apropia de 15-17 grade Celsius, valori specifice unei vremi reci pentru această perioadă.

Cum va fi vremea luni, 28 septembrie 2026

Luni, 28 septembrie, temperaturile se vor menține în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, iar în vestul țării vor fi ușor mai ridicate. Temperaturile maxime se vor încadra între aproximativ 16 grade Celsius în estul Transilvaniei și 26 de grade în sud-vestul țării. Cerul va fi variabil, însă vor exista înnorări și ploi slabe, local în zonele montane și în regiunile sud-estice și izolat în centrul, sudul și estul României.

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Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, unde rafalele pot ajunge la 45-55 km/h. În Carpații de Curbură, vântul poate atinge la rafală 60-70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 5 și 15 grade Celsius.

Când se răcește vremea în România

Marți, 29 septembrie, vor mai fi posibile ploi slabe în special în sudul și estul țării, însă schimbarea mai importantă a vremii este așteptată de miercuri, 30 septembrie.

De la mijlocul săptămânii, temperaturile vor începe să scadă, răcirea urmând să fie resimțită mai ales în regiunile sudice și estice.

Joi, 1 octombrie, vremea va deveni rece în aceste zone, iar maximele vor coborî spre 15-17 grade Celsius în unele regiuni.

În București, de exemplu, temperatura maximă este estimată să ajungă joi în jurul valorii de 17 grade Celsius. Ulterior, temperaturile vor crește ușor, însă în primele zile ale lunii octombrie vremea va rămâne mai rece în sudul și estul României.

Unde sunt așteptate ploi

Precipitațiile își vor face apariția încă de luni. Ploi slabe sunt prognozate local la munte și în sud-est și izolat în centrul, sudul și estul țării. Marți, probabilitatea de ploaie se menține mai ales în regiunile sudice și estice.

Pentru intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, estimările meteorologilor arată însă că, per ansamblu, cantitățile de precipitații ar putea fi deficitare în cea mai mare parte a țării, în special în zonele montane.

În același interval, temperaturile medii sunt estimate să fie ușor peste valorile normale în jumătatea de nord-vest a României, mai ales în regiunile vestice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de mediile specifice perioadei.

Cum va fi vremea în București pe 28 septembrie

În Capitală, luni, 28 septembrie, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 22-23 de grade Celsius, iar minima va fi de 11-12 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei.

Răcirea se va resimți mai puternic în Capitală spre mijlocul săptămânii, iar joi maxima va coborî spre aproximativ 17 grade Celsius.

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