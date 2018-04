Ai mașină cu motor DIESEL? Anunț cumplit pentru românii care au autoturisme pe motorină! Problemele au început să apară peste tot!

Comisia Europeană ar putea sesiza Curtea Europeană de Justiţie referitor la calitatea aerului în nouă ţări membre UE, inclusiv România, situaţie care ar putea conduce la instituirea de limite privind circulaţia vehiculelor diesel în oraşele mari, afirmă surse citate de publicaţia Welt am Sonntag.

Comisia Europeană intenţionează să intensifice presiunile asupra ţărilor acuzate că nu iau măsuri eficiente pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele urbane. În acest context, Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime şi Pescuit, ar putea sesiza Curtea de Justiţie a UE (CJUE) din cauza refuzului autorităţilor din ţările respective de a adopta măsuri necesare diminuării poluării, afirmă surse citate de publicaţia germană Welt am Sonntag.

Conform publicaţiei, situaţia ar putea conduce la instituirea de limite privind circulaţia vehiculelor diesel în marile centre urbane.

Comisia Europeană a anunţat oficial că urmează să decidă dacă lansează ori nu procedurile de sancţionare a celor nouă state membre UE, printre care se numără şi România, evaluate în privinţa măsurilor de îmbunătăţire a calităţii aerului în zone urbane, informează Mediafax.

Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), vanzarile de autoturisme diesel in Germania, cea mai mare piata auto din Europa, au scazut cu un sfert luna trecuta, dupa o scadere de 19,5% in luna februarie si una de 17,6% in luna ianuarie, transmite Reuters.