Atenție mare pentru iubitorii de BMW! Își schimbă sigla pentru prima dată în ultimii 20 de ani

Deși noul logo a debutat conceptulelectric i4, un purtător de cuvânt a spus că nu există „planuri” pentru folosirea acestuia pe vehiculele produse în mod curent.

Fanii au speculat că discul alb și albastru reprezintă imaginea stilizată a unei elice, dar BMW a explicat că modelul reprezintă de fapt landul Bavaria, de unde provine compania. „Mitul elicei”, așa cum l-a descris compania pe site-ul său web, provine din vechile reclame ale companiei care promovau motoare de avion.

