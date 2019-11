Ce trebuie să știi când ai nevoie de fișă permis auto

Permisul auto - o necesitate

Intr-o lume in continua miscare, conducerea unui automobil nu mai este de mult considerata un lux, ci este o necesitate. Daca in trecut auzeam povesti cu oameni care lucreaza in strainatate si fac zilnic un drum de o ora cu masina pana la locul de munca, in ultimii ani aceasta a devenit o realitate si pentru multi dintre noi.

Tendinta de a migra spre partile mai marginase ale orasului sau chiar catre suburbii a dus la cresterea numarului de oameni care se bazeaza pe propriul autoturism pentru a se deplasa la job, iar pentru a face asta este nevoie, fireste, de un permis auto si de obtinerea unui document intitulat fisa permis auto.

Birocratia si timpul pierdut