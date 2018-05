Cum să îți organizezi mai bine interiorul mașinii

De foarte puține ori, utilizăm la maximum spațiul de care beneficiem în interiorul mașinii pe care o deținem. Și asta pentru că, de regulă, suntem prea grăbiți ca să analizăm cum am putea împărți mai bine interiorul astfel încât să putem depozita în autoturism tot felul de lucruri care ne sunt necesare la drum lung, fie că vorbim de montarea de rafturi auto pentru scule sau pur și simplu că depistăm mai multe compartimente în care putem să plasăm diferite lucruri.

Descoperă-ți mașina

Mai fă cunoștință o dată cu autoturismul pe care probabil îl conduci de ani de zile. La o privire mult mai atentă, s-ar putea să te surprindă. Deschide portierele, portbagajul și uită-te la atenție la ceea ce producătorii de automobile au gândit pentru ca șoferi ca tine să aibă parte de tot confortul. Verifică dacă mașina ta are buzunare în spatele scaunelor, spații în fețele de la ușile din față sau din spate, sertare sub scaune, ușițe pe plafon, compartimente laterale în portbagaj, loc în cotieră sau sub cotieră, compartimente sub mochetă. La destul de multe modele, există chiar semne care îți indică la ce anume poți folosi fiecare locșor în parte, precum semnele de cruce sanitară, cric sau de trusă pentru reparații.

Ideea acestei verificări de bază este să îți dai seama unde poți depozita sau chiar ascunde anumite lucruri în mașină. Trebuie însă să ții cont ca așezarea să fie una corectă și eficientă pentru ca să nu te trezești cu sunete ciudate în timp ce conduci sau chiar cu anumite scurgeri de lichide de pe undeva, din locuri ascunse.

Astfel, la locurile din față ai spații de depozitare în torpedou, fețele de portieră, consola centrală, cotieră, compartimentele din bord, sertarele sub scaune, buzunarele cu plasă, buzunarele de pe parasolare, suporturi de pahare fixe sau rabatabile, compartimente pe plafon. La locurile din spatele mașinii ai compartimente în fețele de portieră, buzunarele din spatele scaunelor, cotieră, sertarele de sub scaune și, la fel, ține cont și de suporturile de pahare fixe sau rabatabile, deasupra portbagajului în spatele tetierelor.

În portbagaj ai compartimentele laterale care sunt vizibile sau care pot fi, de asemenea, și ascunse cu capac, sub roata de rezervă, sub mocheta portbagajului sau în ușa portbagajului.

Alege lucrurile cu adevărat importante pe care să le ai în mașină

Legea te obligă să ai în mașină, în primul rând, triunghiul, extinctorul și trusa sanitară.

În rest, depinde de tine ceea ce alegi să depozitezi în diferitele spații pe care le-ai depistat verificând autoturismul.

Lucrurile cu adevărat importante și pe care ar trebui să le ai în mașină la orice oră sunt certificatul de înmatriculare și dovada asigurării RCA, încărcător pentru telefonul mobil, cartea tehnică a mașinii, roată de rezervă, cric și cheie pentru prezoane, cabluri de pornire, becuri de rezer, eventual un cutter pentru tăierea centurilor și ciocan pentru spargerea geamurilor, poate o pătură groasă, plus rezerve de apă și hrană și, mai ales, niște bani pentru urgențe.

Evident, ești liber să mai adaugi ceea ce vrei în mașină, obiecte care îți fac viața la volan mai ușoară precum CD-uri, stick-uri USB, ochelari de soare, jucării, pachete de șervețele umede sau uscate. Trebuie însă să fii atent să le pui în compartimentele din habitaclu, respective torpedo, cotieră sau plafonieră, astfel încât să nu te trezești cu ele prin mașină în timpul mersului.

Orice ai alege să depozitezi în mașină, ai grijă totuși să nu supraaglomerezi interiorul autoturismului astfel încât, în caz de ceva, să poți lua măcar și doi–trei prieteni pentru a merge la mare, mai ales că se apropie vara.

Sursa: https://www.pexels.com/photo/auto-automobile-automotive-car-441179/