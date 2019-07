De ce e Peugeot 308 atât de bună ca mașină compactă de familie

Să găsești mașina perfectă de familie, care să se încadreze în bugetul tău, să fie spațioasă, fiabilă, să aibă un consum cât mai mic și un portbagaj încăpător pare să fie o adevărată provocare. Nu și dacă faci un research și de documentezi în prealabil. Pe lista celor mai populare autoturisme care îndeplinesc aceste criterii se află și compacta de familie a celor de la Peugeot. Modelul 308 a fost vândut începând cu 2007 și s-a bucurat de un real succes, urmând îndeaproape caracteristicile tehnice ale variantei anterioare, 307, dar cu o caroserie ceva mai lungă și mai lată ce oferă mai mult spațiu interior.

În 2014, Peugeot 308 era desemnată și premiată drept mașina anului în Europa, premiu extrem de important pentru constructorii francezi pe o piața competitivă la nivel de autoturisme compacte de clasă mică și medie. Să-ți cumperi un Peugeot 308 nu este scump, prețurile de listă începând de la 16.764 euro, TVA inclus, iar pentru o mașină rulată vei scoate din buzunar de la 3.500 de euro, în funcție de an, număr de kilometri și dotări.

Peugeot 308, compacta franceză cu 5 stele la testele EuroNCAP

O mașină trebuie să te facă să te simți în siguranță, mai ales când vorbim de una de familie. Desigur, si stilul de condus reprezintă un factor foarte important, la fel și respectarea regulilor de circulație și adaptarea vitezei la drum. Cei de la Peugeot se pot lăuda cu modelul 308 ca fiind un autoturism extrem de sigur. În materie de siguranță, mașina a obținut 5 stele la testele de impact EuroNCAP.

Consum mic pe ambele variante de motorizare, benzină și diesel

Din 2007, când a fost produs prima varianta a modelul 308, constructorii francezi de la Peugeot au lucrat la alte trei variante de caroserie. În Europa, modelul a beneficiat de varianta hatchback, ceva mai lungă, și de celelalte două, break și cabriolet.

Ulterior, în 2011, toate cele trei au suferit un facelift, cu noi elemente de design exterior, dar și alte îmbunătățiri la interior. Odată cu acest facelift a fost introdusă tehnologia e-HDI, cu start&stop şi cu sistem de recuperare a energiei cinetice la frânare.

Cea mai bună figură au făcut-o motorizările variate disponibile pe modelul 308, dar și consumul foarte mic înregistrat pe ambele motorizări, atât benzină, cât și diesel, cu precizarea că motorul diesel 1.6 HDi cu 90 de cai putere a fost, de departe, cel mai econom. Modelul 308 a primit și o motorizare sport sub numele de Peugeot 308 GTI, ce are sub capotă un motor de 1.6 de 270 CP.

Gama de motorizări a Peugeot 308 a fost echipată încă de la început cu motoare economice, appreciate în același timp și pentru dinamica mașinii la drum întins. Motorizările pe benzină au pornit de la 1.4 VTi (95 CP, 98 CP după facelift) şi au continuat cu 1.6 VTi (120 CP), 1.6 THP (150 CP, 156 CP după facelift). Pentru cabriolet a existat o versiune 1.6 THP de 200 CP. Dieselurile disponibile au fost: 1.6 HDi (90 CP şi 109 CP, după facelift ultimul a fost oferit cu 112 CP) şi 2.0 HDi (136 CP, după facelift cu 150 CP sau 163 CP).

Spațiu suficient și un portbagaj încăpător

Direcție asistată, stabilitate în viraje și confort sporit la condus, acestea au fost aspectele prin care Peugeot 308 continuă să se facă remarcat pe piața auto. Unii șoferi au acuzat rigiditate în suspensii, autoturismul fiind destul de dur pe drum cu denivelări.

Interiorul, însă, este perfect pentru o mașină de familie, datorită spațiului pe care îl oferă. Portbagajul spațios vine în completarea ideii că 308 este o compactă ideală pentru drumurile lungi și bagajele multe. Pe bacheta din spate încap lejer trei persoane sau două și un scaun pentru copil.

Costuri mici de întreținere

Unul dintre criteriile pe care un șofer le ia în calcul atunci când alege o mașină este fiablitatea și costurile de întreținere, o revizie, consumabilele, pretul pieselor de schimb. Întreținerea unui Peugeot 308 nu este costisitoare, astfel că modelul a ajuns să destul de comun pe piața auto din România pentru cei care și-au dorit o mașină compactă de familie, cu un consum mic atât pe traficul urban, dar mai ales la drum lung și cu dotări de tip climă bizonală.

Pe piața de mașini rulate, există numeroase anunțuri auto pentru modelele Peugeot 308, care încep de la preţuri ce variază în jurul sumei de 5.000 de euro, în funcție de anul de fabricație, numărul de kilometri, motorizare și dotări.