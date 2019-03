De ce sa citesti review-uri despre noua ta masina?

Masina reprezinta un obiect indispensabil in ziua de astazi si probabil, dupa cumpararea unei case, reprezinta si cea mai mare cheltuiala pe care multi o fac. Spre deosebire de o casa, masina poate ajunge sa te coste in cativa ani, de cateva ori pretul de achizitie, daca ai cumparat un model cu foarte multe defecte.

Cu totii am avut probleme cu masina, altii mai mici, altii mai mari si unii din noi am stat mai mult cu masina in service decat cu ea pe asfalt.

Atunci cand vrei sa cumperi o masina noua sau la mana a doua, o alegi in primul rand dupa aspect, dupa te gandesti la dotari, dupa la pret, apoi la motor. Lasand motorul la urma si starea masinii, poti ajunge sa cheltui foarte multi bani cu intretinerea ei.

Am scris acest articol ca sa venim in ajutorul vostru. Din ce in ce mai multe persoane, cand isi cumpara un telefon nou, citesc review-uri despre el. De ce sa nu citesti review-uri si despre masina pe care vrei sa o cumperi?

Pana acum cateva luni, informatii despre masini puteai gasi doar de forumuri de specialitate sau pe site-uri din strainatate. Din pacate, forumurile se axeaza strict pe probleme auto si explicarea lor si iti este foarte greu sa gasesti informatii concrete si direct la subiect.

Cum am zis si mai sus, venim in ajutorul vostru. Am gasit pentru voi site-ul Dailydriven pe care poti gasi review-uri auto scrise chiar de proprietarii masinilor. Site-ul ofera raspunsuri la toate intrebarile pe care ti le poti pune inainte de a alege o masina, cum ar fi: cat consuma cu adevarat, cat te-ar costa sa o intretii un an de zile, ce probleme comune are modelul de masina, cum se conduce, cat de incapatoare este, ce dotari are ( utile sau inutile ), s.a.m.d.

Un om informat este un om castigat. Astfel de sfaturi si informatii te pot ajuta sa salvezi sute daca nu chiar mii de euro, alegand masina perfecta pentru tine.