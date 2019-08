Hyundai Coupe: Argumente pro și contra

O apariție pe șosele, care întoarce priviri admirative, Hyundai Coupe poate fi mașina perfectă pentru cei care caută un model sport. Nu și pentru cei care își doresc un consum mic. Cu un design inedit, modelul contructorului corean aduce în prim plan motorizări foarte puternice, motiv pentru care Coupe este o “sugativă” în materie de carburant.

Dacă ai pus ochii de un Hyundai Coupe, trebuie să știi cam care sunt plusurile și minusurile modelului sport al celor de la Hyundai. Îți prezentăm, mai jos, o listă cu argumente pro și contra achiziționării unui astfel de model:

Argumente pro Hyundai Coupe

Hyundai Coupe este o mașină sport și vine direct din fabrică cu această echipare. Primul mare plus este acela că astfel de mașini își păstrează prețul ridicat odată cu trecerea timpului. Ce înseamnă sport? Înseamnă cai putere sub capotă care nu își pierd din valoare atât de repede, căci sunt la mare căutare. Strâns legat de puterea mașinii, un alt mare plus al acestui model îl reprezintă performanța. Coupe este un model modern, cu care te poți mândri la semafor. Concurează cu mărci precum Volkswagen și modelul Golf GT și îl poți achiziționa la mâna a doua cu doar câteva mii de euro.

În ceea ce privește fiabilitatea, mașina nu pune mari probleme la nivel tehnic, însă totul depinde de revizii, dacă au fost făcute la timp și de piese care nu trebuie să ajungă la limita maximă de uzură. Desigur, vorbim de consumabile, pentru care nu vei plăti o avere dacă ai un Hyundai Coupe. Un alt mare avantaj sunt piesele de schimb pe care le poți achiziționa la prețuri rezonabile.

Costurile de întreținere pentru un Coupe sunt în limite normale, ca pentru orice altă mașină de clasă medie, spun posesorii exemplarelor existente în țara noastră.

Și design-ul, atât cel exterior, cât și interiorul sunt pe lista argumentelor pro. Interiorul din piele, scaunele afundate și confortul pe care îl oferă scaunele din față cântăresc și ele în decizia de a achiziționa un Hyundai Coupe.

Iar dacă ai un buget mai mare pentru o mașină sport, constructorul Hyundai a lansat pe piața auto, inclusiv în România, atât varianta clasică, și Hyundai Genesis Coupe, un exemplar ceva mai modern, ce dispune de tracțiune spate și de o motorizare diesel de 2.0 litri și 214 cai putere. Il găsești, în varianta rulată, pe site-urile de anunțuri auto la un preț de sub 10.000 de euro.

Argumente contra Hyundai Coupe

Primul pe listă și confirmat de toți proprietarii de Hyundai Coupe este consumul ridicat, indiferent de motorizare. Aceștia susțin pe forumurile auto că, de exemplu, varianta Coupe 2.0 DOHC 5MT 143CP, benzină, are un consum mixt de până la 8 litri/100 km, iar în oraș, la un condus sportiv, în ton cu mașina, poate depăși 10 litri/100 km. Desigur, vorbim de un autoturism sport, o mașină puternică, renumită pentru “caii putere de sub capotă” și pentru performanțele sale.

Un alt minus ar fi problemele apărute la direcție, despre care cei ce conduc o astfel de mașină le-au raportat de-a lungul timpului. Aceștia spun pe forumuri destinate posesorilor de Hyundai Coupe că una dintre problemele care i-a dus în service a fost direcția.

Una peste alta, decizia de a achiziționa o mașină sport îți aparține și Hyundai Coupe poate fi o opțiune pentru tine, atâta vreme cât știi exact ce cauți, dar și ce buget aloci acestei achiziții. Pe site-urile de anunțuri auto, acest model se vinde cu prețuri de la 2.000 de euro și ajung până la 8.000 de euro, în funcție de an, număr de kilometric, număr de cai putere și de starea tehnică a mașinii.