Irlandezul Shane Dowling a revenit ca director general al ALD Automotive România

Compania de leasing operaţional ALD Automotive a anunţat joi numirea irlandezului Shane Dowling în funcţia de director general ALD Automotive România, începând cu 1 septembrie, post pe care l-a mai deţinut şi între 2011-2016.

Totodată, Dowling va continua să ocupe şi poziţia de director regional ALD Automotive pe Europa de Sud-Est, rol din care coordonează activitatea din patru ţări: România, Bulgaria, Grecia şi Turcia.

”Odată cu revenirea în România, Shane Dowling va continua digitalizarea soluţiilor pentru clienţi şi parteneri, dezvoltarea platformelor interne, dar şi concentrarea pe menţinerea unui grad de satisfacţie ridicat, atât în ceea ce priveşte clienţii, cât şi angajaţii companiei. Unul dintre obiectivele-cheie ale noului mandat de director general al ALD Automotive România este de a menţine poziţia de lider de piaţă în ceea ce priveşte soluţiile sustenabile şi serviciile de mobilitate”, arată un comunicat al companiei.

Cu o experienţă de peste 20 de ani în industriile automotive şi leasing operaţional, Shane Dowling a mai ocupat poziţia de director general al ALD Automotive România în perioada 2011 – 2016. Ulterior a fost promovat Director Regional pe Europa de Sud-Est, iar concomitent a fost şi CEO al ALD Automotive Turcia.

”Revin în România cu mult entuziasm, pentru că este o piaţă pe care o cunosc foarte bine şi care continuă să fie la fel de dinamică. ALD Automotive România a crescut constant, încă de la înfiinţarea ei pe piaţa locală, acum mai bine de 14 ani, astfel că avem un portofoliu stabil de clienţi şi o echipă experimentată”, a declarat Shane Dowling, noul director general al ALD Automotive România.

Shane Dowling s-a alăturat grupului ALD Automotive în septembrie 2006, ca International Sales Manager, apoi fiind promovat în funcţia de Head of International Sales în 2010. La începutul lui 2011, Shane s-a mutat în România pentru a ocupa poziţia de general manager al ALD Automotive România. În 2016 a fost promovat director regional South-East Europe şi CEO al ALD Automotive Turcia, poziţie din care a coordonat activitatea din patru ţări: Turcia, România, Bulgaria şi Grecia.

Shane lucrează în industria automotive de peste 20 de ani şi, anterior intrării în grupul ALD, în 2006, a ocupat poziţii de conducere în Irlanda, ca general manager al Johnson and Perrott Fleet Services, precum şi sales and marketing executive la Mitsubishi Motors Irlanda. Este absolvent de Marketing al Institutului de Marketing Irlanda şi are 49 de ani.

ALD Automotive este jucător global în soluţii de mobilitate, furnizând servicii de leasing operaţional şi management de flote în 43 de ţări.

ALD este listată la bursa Euronext Paris, compartment A, iar acţiunile sale sunt incluse în indexul SBF120. Acţionarul principal al ALD este Societe Generale.

Operaţională în România din 2005, ALD Automotive este filiala BRD – Groupe Société Générale şi a grupului ALD. Compania oferă leasing operaţional full service, asigurând finanţarea şi o gamă completă de servicii de administrare pentru flotele de autovehicule.

