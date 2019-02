Mesaj viral al unei șoferițe după o problemă în trafic: „Am fost, boss, dar a murit motorul de două ori într-un minut”

După cum bine știm, sunt foarte multe școli de șoferi în România și începătorii ies pe bandă rulantă. De multe ori, șoferii începători nu sunt prea bine pregătiți și mesajul unei șoferițe începătoare, din Cluj, ne-a făcut să îi acordăm atenție.

Această spune că este imposibil să înveți să sofezi atunci când mergi doar pe 3-4 trasee din oraș și intructorul vorbește de multe ori la telefon în loc să fie atent la manevrele ei. Șoferiță a decis să scrie mesajul pe rețelele de socializare deoarece a fost claxonată pentru că a reușit să parcheze pe bordura. Iată ce a avut să spună șoferiță noastră, scrie cars.ro.

"Dragi soferi avansati, putina rabdare, va rugam! Circulam oricum cu coada intre picioare, vai steaua noastra! Daca gresim, nu e cu vointa, de smecheri ce suntem! Daca s-ar putea, ne-am dori sa fim "invizibili" in trafic. Nu e usor deloc sa iti iei examenul (greu si asta) pe unul dintre cele 3-4 "trasee de examen" invatate pe de rost in timpul scolii de soferi cu un instructor care vorbeste la telefon 40% din sedinta si apoi sa te trezeşti prin centru si alte cartiere precum boul la poarta noua. INVATAM, avem nevoie de experienta si noi. Astazi m-a indrumat cineva sa merg iar la scoala: "Maa, daca nu stii conduce, meri la şcoala!". Am fost, boss...plus multe ore suplimentare pentru ca mi-am dorit sa conduc in siguranta, dar daca mai fac scoala de 5 ori, tot nu ma invata sa parchez cu fata pe bordura.

Totul a durat maximum 1 minut in care, da...mi-a murit motorul de 2 ori, iar tu nu puteai sa treci. Te-am vazut, m-am fastacit mai tare si: 1.Nu ştiam iniţial ca acolo e bordura; 2. Nu am exersat niciodata o asemenea parcare la scoala; 3. Fiind cu fata la perete, imi era ca accelerez mai tare si stric peretele, daca intelegi. Data viitoare o sa stiu sigur...acum a fost prima data. Daca avem semnul acela de incepator, inseamna ca putem avea permis si de ieri. E de inteles ca va enervati, dar nu ne descurajati si mai tare pentru ca nu e constructiv, nu ajuta la nimic. Suntem incepatori, sunt multi care conduc prost oricum...(asta ca sa fiu si rautacioasa, nu doar plangacioasa)”